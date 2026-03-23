Lizt Alfonso Dance Cuba apoya curso en República Dominicana

La ciudad de Santiago de los Caballeros deviene el epicentro del Dominican Dance Intensive 2026, cita diseñada para potenciar las habilidades artísticas tanto en aficionados como en profesionales, a partir de los seis años de edad, distribuidos en los niveles de Principiantes, Intermedio y Avanzado.

En la sede del Ballet Clásico Santiago, los participantes recibirán clases de Ballet, Danza Fusión, Flamenco Fusión, Latino Fusión y Bailes Urbanos, impartidas por las reconocidas directoras y por dos bailarines-profesores invitados de LADC: Yaslubia Díaz y Miguel Ángel Calas.

Para poner en práctica lo aprendido, los maestros del Dominican Dance Intensive 2026 organizarán una gala de clausura, en la cual actuarán los dos jóvenes artistas profesionales de Cuba y cada uno de los aprendices. Según refiere el comunicado de LADC, la función permitirá celebrar, todos juntos, la danza como medio para compartir saberes, emociones, afectos, paz, armonía, salud y disfrute.

Por otra parte, LADC presentará mañana -24 de marzo- el espectáculo Alas, en el Teatro Nacional de Cuba, con música en vivo, a las 17:00, hora local.

La puesta constituye un regalo y una deuda con el público que se quedó sin disfrutar la obra el domingo 22 de marzo, por problemas del sistema electroenergético nacional, por lo cual las entradas para ese día conservarán su validez y se acomodará a todos los interesados en ser testigos de una pieza cuya vigencia resulta más legítima cada día.

De esta manera, LADC desea honrar el compromiso con el público de su país, que inspiró a la creadora Lizt Alfonso a volar con alas propias y a fundar, hace 35 años, un proyecto de reconocimiento internacional.