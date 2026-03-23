Ejército israelí destruye puente vital en el sur del Líbano
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La agencia nacional libanesa de noticias (NNA) informó que el ataque aéreo tuvo como objetivo el puente Qasmiyeh, situado en la carretera costera, considerado un enlace estratégico entre las zonas costeras y el resto del sur del país, así como entre los sectores occidental, central y oriental de la región.
La semana pasada, el ejército israelí atacó tres puentes sobre el río Litani, argumentando que Hezbolá los utiliza para trasladar armas, misiles y lanzacohetes contra las fuerzas israelíes.
El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se expandió al Líbano el 2 de marzo,cuando Hezbolá atacó instalaciones militares en el norte de Israel, en represalia por las continuas agresiones israelíes a Líbano y por la muerte del líder supremo iraní Ali Jamenei.
La ofensiva israelí en el país dejó mil 24 muertos, entre ellos 118 niños y 79 mujeres, dos mil 740 heridos –incluyendo 370 niños y 419 mujeres– y más de un millón de desplazados, según datos del gobierno libanés.
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