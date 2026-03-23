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Ejército israelí destruye puente vital en el sur del Líbano

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El ejército israelí bombardeó hoy el puente Qasmiyeh sobre el río Litani, en el sur del Líbano, y anunció el inicio de lo que denominó una “amplia ola” de ataques contra el movimiento de resistencia Hezbolá.

La agencia nacional libanesa de noticias (NNA) informó que el ataque aéreo tuvo como objetivo el puente Qasmiyeh, situado en la carretera costera, considerado un enlace estratégico entre las zonas costeras y el resto del sur del país, así como entre los sectores occidental, central y oriental de la región.

La semana pasada, el ejército israelí atacó tres puentes sobre el río Litani, argumentando que Hezbolá los utiliza para trasladar armas, misiles y lanzacohetes contra las fuerzas israelíes.

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se expandió al Líbano el 2 de marzo,cuando Hezbolá atacó instalaciones militares en el norte de Israel, en represalia por las continuas agresiones israelíes a Líbano y por la muerte del líder supremo iraní Ali Jamenei.

La ofensiva israelí en el país dejó mil 24 muertos, entre ellos 118 niños y 79 mujeres, dos mil 740 heridos –incluyendo 370 niños y 419 mujeres– y más de un millón de desplazados, según datos del gobierno libanés.

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Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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