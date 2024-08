Presidente de Cuba reitera denuncia sobre masacre israelí en Gaza

Tiempo de lectura aprox: 53 segundos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró hoy la denuncia sobre el genocidio que comete el gobierno sionista de Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza.

En su perfil en la red social X, el mandatario afirmó que los bombardeos del ejército israelí desde octubre del año pasado han ocasionado la muerte de más de 40 mil palestinos, así como alrededor de 92 mil heridos y casi dos millones de desplazados.

El día que generaciones venideras pregunten por qué no detuvimos el holocausto, no tendremos respuesta digna y razonable, apuntó en su mensaje.

Durante esta jornada, el director general de la Oficina de Información Gubernamental en Gaza, Ismail Al-Thawabta, detalló que entre la población asesinada “de manera clara y masiva” se encuentran 16 mil 480 menores de edad.

Precisó que de esa cifra, 115 nacieron y murieron durante el conflicto, y en total 35 fallecieron como consecuencia del hambre y la desnutrición, una situación que afecta a unos tres mil 500 de ellos en todo el enclave costero.

Señaló, asimismo, que más de 17 mil niños viven sin sus padres o sin uno de ellos porque fueron asesinados por los militares israelíes.

Recientemente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó sobre la grave situación humanitaria que sufre la población civil en Gaza.

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 20, 2024