Presidente de Cuba recuerda arribo del yate Granma

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario evocó que “con el amanecer, los expedicionarios del Granma llegaban y entraban a la Patria”, cumpliendo así la promesa del líder histórico Fidel Castro: “libres o mártires”.

Subrayó que el desembarco del 2 de diciembre de 1956 marcó la fundación del Ejército Rebelde y el reinicio de la lucha armada por la independencia definitiva de Cuba.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, también evocó la efeméride y envió “una felicitación a los miembros de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias, genuinos representantes del #PuebloUniformado, baluarte en la defensa de la Patria, la Revolución y el Socialismo”.

Asimismo, el primer ministro Manuel Marrero destacó en la red social que, ante los desafíos actuales, “el heroísmo y la profunda convicción de los expedicionarios del yate Granma continúan inspirando nuestra resistencia”, justo en el momento en que se conmemora esta efeméride histórica.

El 2 de diciembre de 1956 desembarcaron por playa Las Coloradas, actual provincia de Granma, 82 expedicionarios liderados por el Comandante en Jefe Fidel Castro, dispuestos a ser libres o mártires.

Esos jóvenes arribaron desde México y conformaron el núcleo del Ejército Rebelde que combatió a la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1959) en las montañas de la Sierra Maestra.

Luego del triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959, la fusión de las fuerzas rebeldes con las milicias obreras, campesinas, estudiantiles y universitarias dio lugar a la creación de las FAR, organismo constituido en octubre de ese año como Ministerio y encabezado hasta 2008 por el General de Ejército Raúl Castro.

Las FAR están compuestas por los cuatro Cuerpos de Ejército: Occidental, Central, Oriental y Juvenil del Trabajo, y entre sus misiones destacan no solo la defensa de esta nación antillana, sino la contribución en varios países africanos a los procesos de liberación nacional y el fin del apartheid.