Trinchera de ideas y principios

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 15 segundos

Hoy, 2 de diciembre, el sistema de escuelas del Partido Comunista de Cuba cumple 65 años. En Cienfuegos, la actual Facultad “Alejandro Nápoles León”, perteneciente a la Universidad del Partido “Ñico López”, es un vivo ejemplo de esa tradición formadora. Con una historia de transformaciones y un claustro de probada experiencia, la institución continúa su esencial misión: la preparación política e ideológica de los cuadros y reservas de la provincia.

LA HISTORIA CONTADA POR LINARES

Entre el claustro de 27 profesores está Alberto Hernández Chacón, conocido por todos como “Linares”, quien es la memoria histórica de la facultad. Con 42 años de vínculo ininterrumpido, comenzó el 24 de agosto de 1981 y ha estado “vinculado directamente a todas las actividades de la escuela que ha transitado por distintas estructuras”.

“En el año 1976 fue que esta escuela comenzó en su actual sede. Anteriormente estaba ubicada en el municipio de Lajas, en Ajuria. Después se trasladó una parte para Juraguá, ahí estuvo la escuela de superación cultural, y de ahí, en febrero de 1982 se integró entonces la escuela política con la escuela de superación cultural”, relata.

Explica que dos años después, al extinguirse en el país las escuelas de superación cultural, continuó como escuela provincial del Partido.

“Como escuela del Partido ha estado funcionando hasta hace poco tiempo, se transformó en Facultad del Partido a instancia provincial a partir de aprobarse un acuerdo de cambiar la estructura en el sistema. Pasamos de la Escuela Superior del Partido ‘Ñico López’ a convertirse en Universidad del Partido, y se crearon entonces, donde estaban las escuelas provinciales, 15 facultades”.

Su trayectoria personal deviene una muestra de toda la evolución de la institución durante estos años. “Comencé como profesor del año 1981 hasta el año 1990. En el 90 desaparecen las llamadas escuelas de dirección de la economía… y todas esas escuelas se unieron a nivel del país con las escuelas provinciales del Partido a partir del 91. Entonces dejé de ser profesor, del punto de vista funcional, y pasé a ser el vicedirector para atender la capacitación de cuadros del Estado”.

Posteriormente, fui vicedirector docente durante una década, director de la escuela provincial desde noviembre del 2013, y hasta hoy se desempeña como metodólogo del trabajo docente.

Para “Linares”, “ha sido una gran satisfacción haber estado durante prácticamente toda mi juventud vinculado con la preparación político-ideológica de todos los cuadros y reservas del Partido, del Estado y de las organizaciones”.

Y agrega con emoción: “Hoy caminar por las calles y ver que más del 80 % de los cuadros en funciones ha tenido en ellos el haber aportado un granito de arena para su preparación… eso lo impulsa a un mayor compromiso. Estoy jubilado, pero como digo, con el pie en el estribo, y seguiré hasta que pueda con mi salud”.

LA ESTRUCTURA ACADÉMICA: UNA PROYECCIÓN INTEGRAL

Lourdes María Fernández Serra, Vicedecana de Formación con 32 años en la escuela, detalla la estructura actual de la facultad. “La facultad tiene dos departamentos docentes: un departamento de Ciencias Sociales, donde se agrupan las disciplinas de Economía Política, Historia y Relaciones Políticas Internacionales, y Filosofía Marxista-Leninista, integrado por 12 docentes; y el departamento de Transversalización Política de la Sociedad, con la disciplina de Dirección Política de la Sociedad”.

Explica que el principal programa son los entrenamientos, “la base de la formación de los cuadros políticos”. Detalla un sistema de preparación escalonado: desde la reserva para cuadros políticos que asumen su primera función, hasta los identificados para ser miembros del buró o secretariados en organizaciones como la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la Central de Trabajadores de Cuba.

“Pero la proyección es mucho más amplia. Impartimos cursos a los colaboradores de la salud que van a cumplir misión internacionalista, programas para la UJC, preparación a dirigentes de la FEEM y la FEU, y una serie de posgrados que elevan la preparación de los cuadros que ya tienen nivel superior”, asegura.

La superación del claustro es una prioridad. “Hoy todos nuestros profesores están categorizados, todos son máster y tenemos cuatro profesores con la categoría de auxiliar”. Actualmente, la facultad cuenta con cinco doctorandos, dos de los cuales ya realizaron su predefensa.

“La escuela desarrolla diferentes proyectos de investigación. Los profesores tienen que investigar, publicar, desarrollar eventos… todo esto repercute en la calidad de la docencia. Hemos tenido un claustro bastante estable; incluso los profesores que se han jubilado se han recontratado, y eso nos permite nutrirnos de una mayor experiencia”, subraya Fernández Serra.

UN RETO DE DIRECCIÓN Y CONTINUIDAD

Adela Ruiz Villazón, actual Decana de la Facultad, asume su cargo como “un gran reto”. “Todos los profesores y trabajadores que están aquí… yo fui estudiante de ellos, los conozco, son profesores de alta experiencia, renombrados, con una preparación y condiciones magníficas.”

“La facultad cuenta en el territorio con ocho escuelas municipales. Esta institución ha tenido un avance sostenido, en la permanencia y en la estabilidad de sus profesores. Para mí será una gran batalla que tengo que cumplir con orgullo y compromiso”.

LA VISIÓN DE LOS FUTUROS DIRIGENTES

Frank Villarejo Mesa, estudiante de cuarto año de la Licenciatura en Ciencias Sociales y secretario de la UJC en el municipio de Rodas, valora su formación como “una posibilidad fundamental”. “Para nosotros, como cuadros de la organización juvenil, fortalece nuestros conocimientos. Permite conocer un grupo amplio de asignaturas que nos dan mayor posibilidad para dialogar, intercambiar y trabajar con los jóvenes en el presente, que es bien complejo según la situación económica y social que tiene hoy el mundo y por supuesto nuestro país”.

Katia Pérez Valladares, de la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria en Cienfuegos, también cursa el cuarto año de la licenciatura. “Poder empezar a estudiar esta carrera para mí fue una gran oportunidad. Llevaba ocho años ejerciendo como especialista de cuadros. Esta carrera me ha nutrido de vastas herramientas para poder trabajar con los dirigentes que están al frente de mi empresa y las reservas de cuadros con las que estamos nutriendo nuestras canteras”.

Con 65 años a sus espaldas, la que fuera Escuela de Instrucción Revolucionaria, luego Escuela Provincial del Partido y hoy Facultad “Alejandro Nápoles León”, mantiene su vitalidad en Cienfuegos como el Alma Máter en la formación de la dirigencia política e ideológica. Desde la experiencia de fundadores como “Linares” hasta el ímpetu de los nuevos licenciados en Ciencias Sociales, la institución mira al futuro, fiel a su misión y consciente de las tempestades, preparándose para seguir

Visitas: 4