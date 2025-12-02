Cuba conmemora el Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

El 2 de diciembre de 1956, 82 expedicionarios liderados por Fidel Castro arribaron a las costas del sureste de la isla tras zarpar el 25 de noviembre desde Tuxpan, México.

Horas después, fueron emboscados por el ejército batistiano. La mayoría cayó o fue capturado, y los sobrevivientes se dispersaron por la Sierra Maestra, situada en las orientales provincias de Santiago de Cuba y Granma.

En el poblado intramontano llamado Cinco Palmas, un pequeño grupo se reunió con apenas siete fusiles, contexto en el que Fidel Castro pronunció su célebre frase: “Ahora sí ganamos la guerra”.

Ese puñado de hombres sentó las bases del Ejército Rebelde, que en poco más de dos años derrotaría a la dictadura encabezada por Batista (1952-1958) y triunfaría el 1 de enero de 1959.

Las FAR fueron fundadas oficialmente el 2 de diciembre de 1961, en homenaje a esa gesta, con la misión de movilizar al pueblo en defensa de la soberanía nacional desde los primeros instantes de cualquier agresión.