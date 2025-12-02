martes, diciembre 2, 2025
Foto: Actividades de preparación combativas en unidades militares del Ejército Oriental. /Foto: Juan Pablo Carreras/ACN
Cuba conmemora el Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Prensa Latina
Cuba conmemora hoy el Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), coincidiendo con el 69 aniversario del desembarco del yate “Granma”, hecho que marcó el inicio de la lucha armada contra el gobierno de Fulgencio Batista.

El 2 de diciembre de 1956, 82 expedicionarios liderados por Fidel Castro arribaron a las costas del sureste de la isla tras zarpar el 25 de noviembre desde Tuxpan, México.

Horas después, fueron emboscados por el ejército batistiano. La mayoría cayó o fue capturado, y los sobrevivientes se dispersaron por la Sierra Maestra, situada en las orientales provincias de Santiago de Cuba y Granma.

En el poblado intramontano llamado Cinco Palmas, un pequeño grupo se reunió con apenas siete fusiles, contexto en el que Fidel Castro pronunció su célebre frase: “Ahora sí ganamos la guerra”.

Ese puñado de hombres sentó las bases del Ejército Rebelde, que en poco más de dos años derrotaría a la dictadura encabezada por Batista (1952-1958) y triunfaría el 1 de enero de 1959.

Las FAR fueron fundadas oficialmente el 2 de diciembre de 1961, en homenaje a esa gesta, con la misión de movilizar al pueblo en defensa de la soberanía nacional desde los primeros instantes de cualquier agresión.

