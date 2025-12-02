Cuba evoca 65 años del sistema de instrucción revolucionaria

Cada 2 de diciembre la nación caribeña recuerda el momento de 1960 cuando el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, creó la escuela nacional de Instrucción Revolucionaria “Ñico López” y doce escuelas provinciales.

La revolución triunfante en enero de 1959 necesitaba de cuadros con mayor nivel escolar y preparación para desarrollar plenamente la ideología marxista leninista.

El país que renacía precisaba de personas capaces de llevar adelante el progreso, la defensa y la economía. Igualmente, exigía de dirigentes capaces de dar solución a las necesidades demandadas por la nueva sociedad y sus relaciones de producción.

Asì, surgió la Universidad del Partido Comunista Ñico Lòpez en la capital cubana, centro que ha evolucionado a un referente académico con respuestas a las demandas de la revolución y a las necesidades de la población.

Actualmente muestra un reconocimiento internacional debido a la calidad de sus egresados y la experiencia de sus docentes, que han compartido sus conocimientos más allá de las fronteras de la isla.

Además de la formación académica, también participa activamente en la batalla ideológica, contra la colonización cultural y la guerra ideológica que enfrenta la Revolución.

Los programas docentes abarcan diversas disciplinas, entre ellas Economía Política, Teoría Sociopolítica, todo lo que tiene que ver con la enseñanza del marxismo, Ciencias Políticas, Cultura Política y Filosofía.

De igual modo se imparten conocimientos de las Ciencias de la dirección, Relaciones Internacionales, Historia, así como Pedagogía y otras

Aquí se estudia la Licenciatura en Ciencias Sociales y cursos para posgraduados, desde el entrenamiento hasta el doctorado y mantiene vínculos académicos con sus homólogas de los países socialistas como China y Viet Nam en un intercambio permanente de experiencias.

De aquel embrión del 2 de diciembre de 1960, con Escuelas Básicas de Instrucción Revolucionaria (Ebir) y Escuelas de Instrucción Revolucionaria (Eir), hoy la mayor de las Antillas posee una estructura de enseñanza de este tipo bien formada, liderada por Escuela Superior del Partido Ñico López.