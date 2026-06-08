Por Cuba y sus trabajadores: 22 Congreso de la CTC
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 8 segundos
Las sesiones finales del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) ya tienen fecha. Y cual carrera de largo aliento desde enero del 2024, el último sprint (26 y 27 de junio) promete servir para que los trabajadores cubanos levanten su voz por la soberanía y la defensa de la patria, sin dejar a un lado sus principales preocupaciones en las relaciones del ámbito laboral y el papel a jugar por el sindicato.
Por Cuba juntos creamos, es el lema de esta cita, que apelará a un formato de videoconferencia, a tono con la austeridad y la racionalidad que demandan estos tiempos. Y eso no debe restar calor a los debates encendidos sobre los temas que desde las secciones sindicales prendieron la mecha de un cónclave dedicado especialmente al centenario del natalicio del Comandante en Jefe, quien en más de una ocasión definió a esta organización como la columna vertebral de la Revolución.
Si algo debe caracterizar a estas jornadas conclusivas debe ser la firmeza ideológica ante las amenazas de una agresión militar, el recrudecimiento del bloqueo con dos órdenes ejecutivas y un cerco energético terrible por parte del Gobierno estadounidense. ¿Acaso nuestros trabajadores tuvieron miedo en Girón, la Crisis de Octubre o en las múltiples misiones internacionalistas? Jamás.
El Congreso llegará justo cuando estamos viviendo meses muy duros, tensos, asfixiantes y con carencias de todo tipo, pero lamentarse o rendirse no ha sido nunca la historia de este pueblo. Y menos ahora. Y menos de los herederos de Lázaro Peña, el Capitán de la Clase Obrera.
Este último sprint no podrá ser formal ni repetitivo. Está llamado a transformar y cambiar lo que amerite hacerlo. Antes, habrá espacio para la solidaridad de amigos de todo el mundo, también en un foro virtual. Será otra muestra de que Cuba no está sola y que queremos la paz.
La voz de nuestros trabajadores vuelve a empinarse. Será diversa, crítica, comprometida y fiel. Tocará a fondo la sociedad y nunca renunciará a una idea cardinal: ¡Viva Cuba libre!
Visitas: 3