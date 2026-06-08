Por Cuba y sus trabajadores: 22 Congreso de la CTC

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Las sesiones finales del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) ya tienen fecha. Y cual carrera de largo aliento desde enero del 2024, el último sprint (26 y 27 de junio) promete servir para que los tra­bajadores cubanos levanten su voz por la soberanía y la defensa de la patria, sin dejar a un lado sus principales preocupaciones en las relaciones del ámbito laboral y el papel a jugar por el sindicato.

Por Cuba juntos creamos, es el lema de esta cita, que apelará a un formato de videoconfe­rencia, a tono con la austeridad y la raciona­lidad que demandan estos tiempos. Y eso no debe restar calor a los debates encendidos sobre los temas que desde las secciones sin­dicales prendieron la mecha de un cónclave dedicado especialmente al centenario del na­talicio del Comandante en Jefe, quien en más de una ocasión definió a esta organización como la columna vertebral de la Revolución.

Si algo debe caracterizar a estas jornadas conclusivas debe ser la firmeza ideológica ante las amenazas de una agresión militar, el recrudecimiento del bloqueo con dos órdenes ejecutivas y un cerco energético terrible por parte del Gobierno estadounidense. ¿Aca­so nuestros trabajadores tuvieron miedo en Girón, la Crisis de Octubre o en las múltiples misiones internacionalistas? Jamás.

El Congreso llegará justo cuando estamos viviendo meses muy duros, tensos, asfixian­tes y con carencias de todo tipo, pero lamen­tarse o rendirse no ha sido nunca la historia de este pueblo. Y menos ahora. Y menos de los herederos de Lázaro Peña, el Capitán de la Clase Obrera.

Este último sprint no podrá ser formal ni repetitivo. Está llamado a transformar y cam­biar lo que amerite hacerlo. Antes, habrá es­pacio para la solidaridad de amigos de todo el mundo, también en un foro virtual. Será otra muestra de que Cuba no está sola y que que­remos la paz.

La voz de nuestros trabajadores vuelve a empi­narse. Será diversa, crítica, comprometida y fiel. Tocará a fondo la sociedad y nunca renunciará a una idea cardinal: ¡Viva Cuba libre!

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