PIN de la tarjeta Multibanca, información a cuidar

Olvidó el PIN de la Multibanca y es usuario de Transfermóvil

Generar un nuevo PIN de la tarjeta Multibanca, en caso de olvido, es un trámite a efectuar de manera presencial en sucursales de Bandec. Como usuario de Transfermóvil, tenga presente que, al modificar este PIN, varía el primer dígito de la clave para autenticarse en esta plataforma de pago.

La clave personal, PIN (por sus siglas en inglés), de la tarjeta Multibanca, no coindice con la de las tarjetas magnéticas, excepto cuando el titular la cambia. Esta tarjeta es de seguridad; tanto la matriz impresa en el soporte como el PIN, constituyen medidas para proteger las cuentas bancarias y la operatividad del dinero electrónico.

POR SI NO LO CONOCE

La Multibanca: la matricial emitida para clientes del Banco de Crédito y Comercio (Bandec), no es cualquier tarjeta y aunque no porta dinero es tan importante como las que sí lo contienen, porque es la llave para operar el dinero electrónico, y sin su asociación e información, de uso personal e intransferible, no es posible hacer transacciones desde el celular, computadora y el teléfono fijo.

Las tarjetas matrices bancarias se componen de una matriz impresa, a un lado, y esta por columnas identificadas por letras y filas numeradas; el enlace de una columna (letra) y fila (número) generan una coordenada con información necesaria para el acceso a los canales de pagos digitales cubanos.

¿CÓMO SE GENERA POR PRIMERA VEZ EL PIN DE LA TARJETA MULTIBANCA?

Con el uso de la banca móvil, usualmente el PIN de la tarjeta Multibanca se refiere al registrarse en la plataforma Transfermóvil y se muestra al final del mensaje que notifica que fue completado el registro; esta clave se compone de cuatro dígitos y no se debe olvidar.

Pero cuidado con este detalle, solo se informa este PIN mediante el proceso del primer registro en la banca móvil; en caso de volver a registrarse y para seguridad del cliente, la información se refiere vacía.

NO GUARDAR ESTA CLAVE ES LO MÁS FRECUENTE, ¿QUÉ HACER?

Deshacerse del mensaje de registro y no guardar el PIN de la Multibanca una vez se generan los cinco dígitos para autenticarse en Transfermóvil con tarjetas de Bandec es lo más usual; los clientes asumen que no necesitarán este dato, hasta que es necesario volver a registrarse en dicha aplicación, así como asociar tarjetas red a la plataforma Enzona, utilizar el Kiosco Bandec, la Banca Telefónica o Virtual Bandec, en el caso de los actores económicos.

Al extraviar u olvidar este PIN debe acudir a la sucursal más cercana de Bandec y solicitar el cambio de la contraseña. Este es un proceso electrónico que se realiza en el momento que acude al banco, al presentar el carnet de identidad y, claro, la tarjeta Multibanca.

CASOS USUALES, ¿CÓMO PROCEDER?

Se registra en Transfermóvil y el mensaje de registro muestra el PIN de la Multibanca vacío. En estos casos, el PIN fue generado. No elimine el mensaje de registro, visite la sucursal de Bandec más cercana para generar un nuevo PIN de la matriz.

Es usuario de Transfermóvil y desea operar la plataforma Enzona, pero no recuerda el PIN de la tarjeta Multibanca. Si es su situación, debe acudir a la sucursal más cercana y generar un nuevo PIN, pero atención usuarios de Bandec, en el proceso se modifica también el primer dígito de la clave para autenticarse en Trasfermóvil.

En el caso anterior, se sugiere primero eliminar el registro en Transfermóvil, acudir al banco para pedir una nueva clave de la matriz y luego volver a registrarse en Transfermóvil. Con las nuevas se obtienen los cinco dígitos para autenticase.

No me entregaron la tarjeta Multibanca, responden algunos clientes al registrarse en la banca móvil y mostrarse vacía la información del PIN de la matriz. En estos casos el titular asume que debe tener varias tarjetas Multinancas y desconoce que, la matricial es una sola por cliente, así como su PIN, tanto para operar las cuentas personales como identificarse en Virtual Bandec y acceder en línea a las cuentas empresariales que representa.

Pudiera parecer complicado y difícil, pero toda medida de seguridad es primordial para resguardar y proteger el acceso a las cuentas de los clientes, así como el dinero. Por lo que es importante que, ante la pérdida de la tarjeta matriz se presente en el banco para cancelar la tarjeta extraviada y solicitar una nueva, la cual es entregada en el momento de ser atendido.

