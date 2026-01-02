Petro critica a Trump tras la incautación en el Caribe de cocaína

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 13 segundos

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lanzó críticas al presidente estadounidense, Donald Trump, tras la incautación en el Caribe de cuatro toneladas de cocaína.

Gustavo Petro no dejó pasar la ocasión de lanzar otra pulla a su homólogo estadounidense, Donald Trump, al anunciar la incautación en el mar Caribe de una lancha que transportaba cuatro toneladas de cocaína, en un operativo que corrió a cargo de la Armada y la Fuerza Aeroespacial del país.

A través de una publicación difundida el jueves en su cuenta de X, Petro señaló que la incautación realizada al noroeste de Cartagena evitó la distribución de cerca de 10 millones de dosis en las calles de los países consumidores.

Al mismo tiempo, destacó que no hubo “un solo muerto”, en referencia a los ataques de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico contra supuestas embarcaciones con drogas que dejaron más de un centenar de fallecidos.

El operativo se saldó, además, con la detención de cinco sujetos que viajaban a bordo, cuatro colombianos y un hondureño, detalló el Ministerio de Defensa.

Desde septiembre, EE. UU. ha llevado a cabo decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, asesinando a 110 personas, en el marco de su llamada lucha contra drogas.

Expertos jurídicos, Gobiernos de varias naciones e incluso congresistas de EE. UU. han calificado los ataques letales como ejecuciones extrajudiciales, indicando que violan las leyes marítimas y los derechos humanos.

Aunque la administración estadounidense presenta sus operaciones como parte de una ofensiva “antinarcóticos”, tanto analistas, como Caracas, señalan que el verdadero objetivo es drenar los ingresos del Estado venezolano y robar los recursos naturales del país, en particular el crudo.