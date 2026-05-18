Una jornada para destacar la huella africana en Cienfuegos

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Bajo la denominación de África en Cienfuegos: raíz de nuestra soberanía, diáspora y hermandad, transcurrirá entre el 20 y 22 de mayo la Jornada por el Día Internacional de África, cuyo programa incluye variadas actividades en distintas locaciones de la Perla del Sur.

Según compartió la Dra. C. Haydée Rodríguez Leyva, presidenta de la Cátedra de África Nelson Mandela: estudios africanos y caribeños, de la Universidad de Cienfuegos, “la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), acogerá la jornada inaugural. Para la ocasión se prevé la conferencia magistral La huella de África en Cienfuegos”, a cargo del MSC Irán Millán, el encuentro de saberes: diálogo decolonial y el Andar comunitario: rostros de la diáspora con el artista Santiago Hermes.

El jueves 21, en la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes se desarrollará el panel intercultural “Presencia de África en Cuba: perspectivas a comunicar”; mientras que el viernes 22, en el gobierno provincial sesionará la Comisión Color Cubano -África: memoria e identidad.

Complementan las acciones por la Jornada por el Día Internacional de África en Cienfuegos, el homenaje al Héroe Nacional cubano, un pasacalle desde San Carlos al Parque Martí y una gala por el Día de África en la Casa de la Cultura Benjamín Duarte.

Cada 25 de mayo se celebra el Día de África para recordar que, en igual fecha de 1963 se constituyó la Organización de la Unidad Africana, actualmente Unión Africana. En Cuba, dichas celebraciones no solo afianzan los lazos políticos y gubernamentales, sino que promueven los vínculos culturales y las diferentes oportunidades de cooperación.

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