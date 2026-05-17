Liga del Diamante: Roxana Gómez irrumpe en el podio de Shanghái con su mejor marca del año

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 52 segundos

La cienfueguera Roxana Gómez comenzó con paso firme su andadura en la Liga del Diamante 2026 al conquistar este sábado el tercer lugar en los 400 metros planos de la reunión celebrada en Shanghái, con un tiempo de 50.24 segundos, su mejor marca personal en lo que va de temporada.

En una carrera de altísimo nivel, Gómez solo fue superada por la jamaicana Nickisha Pryce (49.75) y la estadounidense Aaliyah Butler (49.78), confirmando que la velocista caribeña está en condiciones de medirse cara a cara con la élite mundial de la especialidad.

Más allá del podio, el dato más significativo lo aportó su propia progresión: abrir el año calendario con un registro semejante y una capacidad competitiva tan sólida deja señales muy alentadoras. Si logra mantenerse en óptimas condiciones físicas, su evolución natural apunta a multiplicar los éxitos a lo largo de la campaña.

La prueba reunió a varias de las mejores especialistas del planeta, y detrás de Gómez quedaron nombres de peso como Stacey Ann Williams, Sada Williams y Martina Weil, lo que realza aún más el mérito de la antillana.

Con este resultado, Roxana Gómez suma sus primeros puntos valiosos en el circuito Diamante y envía un mensaje claro a sus rivales de cara a los próximos compromisos del año.

La Liga de Diamante de 2026 tendrá nuevamente 14 convocatorias, en Europa, Asia, América y África. Su gran final se celebrará los días 4 y 5 de septiembre, en Bruselas, en el Memorial Van Damme.

(Con información de Deporcuba y Jit)

Visitas: 1