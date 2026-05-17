Profesores e investigadores con la mirada puesta en el autismo

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Las universidades de Sancti Spíritus José Martí Pérez (Uniss), con sede en esta ciudad del centro de Cuba, y la Federal del Sur, de Rusia, trabajan hoy en una propuesta común de un estudio comparado entre los modelos de intervención planteados por ambas instituciones para la atención a trastornos del aprendizaje y el desarrollo como el autismo.

De acuerdo con la Doctora en Ciencias Ariadna Veloso, vicerrectora primera de la Uniss y coordinadora de la iniciativa, la idea surge de los empeños del Centro de Bienestar Universitario del plantel y de sus gabinetes de acercarse a estas problemáticas, para lo cual las facultades de Humanidades y de Pedagogía comenzaron a soñar un proyecto de investigación desde un enfoque multidisciplinario.

Detalló que a raíz también de las estancias académicas de profesionales espirituanos en la nación euroasiática, el doctorando Sergio Enrique Montesino Romero, profesor asistente del departamento de Primaria y Prescolar, de la facultad pedagógica, identificó un área de oportunidades para integrar saberes en el caso del trastorno del espectro autista, diagnóstico cuya prevalencia creció en los últimos años.

Es un camino que empezamos a desandar y desde el punto de vista del bienestar humano es una temática muy sensible, en la cual Sancti Spíritus tiene cierta experiencia con la aplicación de la equinoterapia, pero son programas un tanto parcializados, resaltó a la prensa Veloso, quien insistió en que en el caso de la Uniss no cuenta con un estudio científico donde se logre una intervención más integral.

El objetivo principal de esta colaboración con la Federal del Sur es llegar a proponer y evaluar, con los resultados que se logren en los dos países, protocolos propios, validados desde la ciencia y que, realmente, tributen al mejoramiento de la calidad de vida de los niños y sus familias, acotó.

Puntualizó que la intención es que especialidades como la Logopedia, la Psicopedagogía, la Psicología, la Enseñanza Especial y la Educación Primaria puedan imbricarse; mientras, detalló que uno de los aspectos más novedosos es la incorporación del enfoque hacia la docencia, lo que permitirá, a su vez, el desarrollo de competencias en los profesionales para sumarse a los equipos multidisciplinarios.

Como parte de la iniciativa, ya tuvo lugar una conferencia internacional de manera híbrida entre las universidades y en la que se presentaron casi medio centenar de trabajos de educandos y otro número importante de profesores y estudiosos, todo lo cual facilitó una suerte de actualización de la problemática y la identificación real de las oportunidades de intercambio.

Según la Organización Mundial de la Salud, el autismo agrupa un conjunto diverso de afecciones que se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación; sin embargo, el acceso oportuno a intervenciones psicosociales tempranas y basadas en la evidencia puede mejorar la capacidad de los infantes para interactuar de forma eficaz con el entorno.

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, jornada que cada año busca fomentar la participación en la sociedad de las personas que lo padecen, aumentar la visibilidad de sus necesidades y mejorar con ello su calidad de vida.

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