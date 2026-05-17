“Cada surco que abrimos es una trinchera contra el bloqueo” (+ Galerías)

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“Nos convoca la historia, el sentimiento agradecido por la obra gigante de la Revolución que hizo libre y digno para siempre al campo cubano y la convicción más profunda de defender bajo cualquier circunstancia el Socialismo, la soberanía y la independencia de la Patria”. Con estas palabras, Félix Duarte Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), resumió el espíritu del acto central por el aniversario 65 de la organización, efectuado en Aguada de Pasajeros.

La provincia de Cienfuegos llegó a la conmemoración del Día del Campesino con el mérito de haberse ganado, por décimo quinta ocasión, la sede de las actividades centrales por la efeméride. El reconocimiento fue entregado por Salvador Valdés Mesa, Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Vicepresidente de la República, junto a Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido en la Provincia.

El municipio de Aguada de Pasajeros, territorio donde tuvo lugar la jornada, fue distinguido además con la condición de Vanguardia Nacional. En el acto estuvieron presentes también José Ramón Monteagudo Ruíz, miembro del Secretariado del Comité Central y jefe de su Departamento Agroalimentario; Jorge Luis Tapia Fonseca, Viceprimer Ministro; y Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora de Cienfuegos, entre otros dirigentes.

Durante la ceremonia, las presidentas de la Anap en Matanzas y Sancti Spíritus recibieron sus respectivos diplomas como provincias Destacadas en la emulación por el 17 de Mayo.

Duarte Ortega rememoró que “en un día tan especial, el agradecimiento eterno al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, que en el año de su centenario y como fundador de la organización campesina y del movimiento cooperativo, sigue más presente que nunca en estos momentos de serias dificultades. Su legado de unidad, basado en los principios y la sólida firmeza ante el imperialismo, nos guía”.

Los campesinos cubanos también conmemoraron el aniversario 80 del asesinato del campesino Niceto Pérez García y el 67 de la firma de la Ley de Reforma Agraria.

El presidente de la ANAP señaló que “los daños provocados por el bloqueo económico comercial y financiero impuesto por el gobierno norteamericano a nuestro país constituye la razón esencial por la que disminuyen los rendimientos y la eficiencia de explotación de la tierra, con impacto en los niveles de producción, los cuales no satisfacen las necesidades de la población”.

Asimismo, informó que del XIII Congreso de la ANAP y del XI Pleno del Comité Central del Partido se derivaron importantes acuerdos que se han implementado en el período, entre ellos la atención y seguimiento a los principales planteamientos surgidos del proceso orgánico, en conjunto con los ministerios e instituciones responsables de su cumplimiento.

En representación de los hombres y mujeres del campo, Ailén Amador Sánchez, joven productora asociada a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Jesús Sardiñas, de Aguada de Pasajeros, afirmó que “cada surco que abrimos es una trinchera contra el bloqueo; cada cosecha que logramos con pocos recursos es el mejor homenaje a Fidel, quien nos hizo dueños de la tierra. Porque su ejemplo es más fuerte que la escasez, por muy grande que pueda ser”.

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