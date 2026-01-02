Presidente Maduro: Estados Unidos se quedó sin fuerzas políticas aliadas en Venezuela

Compartir en

Entrevistado por el periodista Ignacio Ramonet, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, analizó entre otros temas, particularmente la situación de los vínculos de la administración del Presidente Donald Trump con la dirigente ultra derechista María Corina Machado.

Maduro subrayó que el vínculo entre el Presidente Donald Trump y la ultra derecha venezolana no generan condiciones para que Estados Unidos sienta tiene fuerza política en Venezuela: «Tienen que saber que esa persona que ellos han puesto como jefe mandamás de la derecha está muy aislada y repudiada en Venezuela«, expresó, refiriéndose a Machado.

Y agregó: «Hoy por hoy pudiéramos decir que Estados Unidos no dispone de ninguna fuerza política aliada en Venezuela, porque esta señora llamada María Machado —en Venezuela la llaman la “Sayona”—, tiene el 85 % de rechazo, de repudio total de la sociedad venezolana. Jamás, ni ella, ni lo que ella representa tendría capacidad para gobernar este país».

El jefe de Estado venezolano también se brindó sus consideraciones sobre la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe amenazando a Venezuela. Al respecto, Maduro señaló que ha ido creciendo un sentimiento de soberanía nacional en la sociedad venezolana. Y enfatizó: «en el mundo tienen que entender, la opinión pública estadounidense tiene que entender, que los pueblos nuestros del Sur tienen derecho a existir, a vivir… Que no se puede tratar de imponer con la Doctrina Monroe, ni con ninguna doctrina«

Y advirtió que no se puede imponer: «un nuevo modelo colonial, un nuevo modelo hegemonista, un nuevo modelo intervencionista, un modelo donde los países tendríamos que resignarnos a ser colonias de una potencia, y nosotros los pueblos esclavos de unos nuevos amos«.

Sobre cómo ha reaccionado la sociedad venezolana respecto a la agresión estadounidense, que por el momento es una guerra cognitiva, Maduro sostiene: «tienen que saber que la reacción inmunológica de la sociedad venezolana frente al asalto y el robo de su petróleo ha sido un 95% de rechazo. El Gobierno actual de Estados Unidos tiene que saber que en Venezuela el 95 % de los ciudadanos rechaza lo que está haciendo el Gobierno actual de Estados Unidos cuando amenaza militarmente a Venezuela«.

El Presdiente Nicolás Maduro acompañado de su esposa Cilia Flores, responde las preguntas del Periodista Ignacion Ramonet caminando por las calles de Caracas, en la última noche del año 2025.

A su vez, el presidente venezolano señaló que la guerra cognitiva, la presencia militar en el Mar Caribe y los asesinatos de más de cien pescadores, mas las maniobras de imponer internacionalmente a Machado que ha pedido la intervención militar en Venezuela, han tenido como respuesta un sentimiento de Unidad Nacional.

«Tienen que saber que nosotros, las fuerzas patrióticas del país, el presidente Maduro y mucho más allá del PSUV, mucho más allá del Gran Polo Patriótico, en este momento tiene por encima del 70 % de respaldo en la lucha que estoy dando por la defensa de la soberanía nacional y por la paz«, expresó el Presidente Maduro.

En ese sentido, Maduro destaco lo que llama «la unión perfecta popular-militar-policial, pero, inclusive, pudiéramos llamarlo la unión más amplia de todos los sectores, la unión nacional que jamás habíamos tenido.» Y destacó «Esa es la la respuesta inmunológica natural de la sociedad venezolana a la agresión ilegal, desproporcionada y amenazante, guerrerista que hemos sufrido durante 28 semanas continuas».

