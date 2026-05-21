Ante la obligada calma, comienza una nueva carrera

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Aún resuena la noticia de la suspensión de la 62 edición de los Juegos Nacionales Escolares de Alto Rendimiento (JENAR), tradicional cita multideportiva que, a pesar de su importancia, esta vez se ve eclipsada por la compleja situación energética que vive nuestro país.

Acerca de las consecuencias para el movimiento deportivo cienfueguero conversamos con Amaury Sarmiento Barnada, Jefe del Departamento de Alto Rendimiento del Inder Provincial.

“Siempre estuvimos al tanto de las informaciones al respecto. Se manejaron diversas variantes en aras de no cancelar los Juegos. La que más fuerza tuvo fue la de convocar solo a los llamados deportes del Primer Cuadrante, que son los de interés olímpico, además del ajedrez, el fútbol y el béisbol, que cuentan con programas nacionales.

“En un año atípico como pocos, debidos a problemas con alimentación y la energía, entre otros, tuvimos que constantemente realizar adecuaciones a la preparación de los atletas, y ante cada nuevo ‘rumor’ volvíamos a repensar estrategias una y otra vez. En medio de todo eso jamás se perdieron las esperanzas y los deseos de competir, pero lamentablemente, llegó la decisión final que puso fin a sueños y esfuerzos.

“Puedes imaginar que, aunque no nos tomó por sorpresa, el fallo definitivo cayó como un balde de agua fría, pues luego de muchos meses de trabajo arduo, que incluyó disímiles innovaciones por todos los cambios que aparecieron, es duro para atletas y entrenadores no asistir al evento. Sobre todo en Cienfuegos, existía un enorme potencial de medallistas en citas anteriores, que ahora auguraba una importante cifra de campeones nacionales. Y precisamente ese en el mayor anhelo del muchacho: convertirse en monarca cubano y aspirar a integrar las filas de las selecciones del país”.

¿Cuánto puede incidir en la desmotivación, elemento que ya estaba presente debido a las incontables limitantes, habituales en los últimos años?

“Es lógico que existe y existirá gran desmotivación, sobre todo porque Cienfuegos estaba lista para seguir ampliando la extraordinaria historia que ha protagonizado en las más recientes ediciones de los Juegos, donde ya se había afianzado en la tercera plaza nacional y con grandes opciones de esta vez desbancar por fin a Santiago de Cuba del segundo puesto. Y eso los atletas y sus entrenadores lo saben, y tenían muchas expectativas con su competencia. Fíjate que nosotros, en comunión con las autoridades de la provincia, habíamos acordado, ante cualquiera de las variantes que se utilizaran para la celebración de los Juegos, que concentraríamos a los 195 deportistas que comprometían el resultado de la provincia. Y estábamos seguros de que ese grupo podía conseguir unas 250 medallas.

“Así que nos duele a todos, y quiero destacar a la familia, pilar indiscutible, máxime en estos tiempos. Sobre sus hombros recayó parte esencial de la preparación, al garantizar la alimentación necesaria, en muchas ocasiones el transporte, y la asistencia y permanencia de los atletas, tanto en los entrenamientos como en las aulas, pues también la docencia sufrió adecuaciones”.

A pesar de las limitantes, hemos apreciado que existen disciplinas empeñadas en mantenerse en acción. Un ejemplo digno de imitar es el béisbol, que ha inundado prácticamente toda la geografía cienfueguera mediante diversos torneos a nivel de municipio, consejo popular y asentamiento. ¿Es esta una proyección del Inder que se extenderá a otros deportes?

“Ciertamente el béisbol no ha parado, como decimos en buen cubano. Hace solo unos días se realizaron las pruebas de ingreso para la Academia Provincial, fundamentalmente con atletas juveniles que culminan esa categoría. Y competitivamente, lo que está orientado es fortalecer el deporte comunitario, por eso la cantidad de eventos desarrollados en diversas localidades y barriadas. Otros han imitado a la pelota, y te pongo de ejemplo al fútbol, que se ha mantenido celebrando competencias a todos los niveles y en todas las categorías. Esa es otra de las maneras que han encontrado nuestros entrenadores para ir preparando la cantera con vistas al próximo año. Hay una singularidad, y es que en esta etapa donde nos hemos visto privados de eventos, iremos por limar asperezas desde el punto de vista técnico, más allá del aspecto físico. Eso permitirá paliar el vacío que dejarán aquellos que ya dicen adiós a su categoría”.

Teniendo en cuenta que el período de preparación también es atípico, pues se trata de dos años para competir, ¿obliga a cambios en el sistema de entrenamientos?

“Sin duda alguna hay que modificar la forma de planificar el entrenamiento deportivo. Actualmente nos regimos por una planificación macro de 42 semanas de entrenamiento para competir una semana. Y en honor a la verdad eso está desactualizado respecto a la manera de entrenan a nivel mundial. Por eso en Cienfuegos, desde hace dos años hemos experimentado un método que vincula los criterios de varios modelos, y en los deportes que hemos tomado como muestra los resultados han sido satisfactorios. Así hemos ido incorporando novedosas ideas que nos permitieron estar en el lugar que exhibimos actualmente.

“Y desde ya pensamos en otro cambio para la próxima etapa, elaborado en colaboración a la Universidad del Deporte. Se trata de la planificación por mesociclos, más cómoda, fiable y concreta. Con ella puedes medir, según los indicadores implementados en la provincia, el real cumplimiento de los objetivos trazados para cada atleta. No es nada hecho al azar, sino tras un serio estudio de las características propias del deportista cienfueguero, que distan de las que poseen los de otros territorios”.

¿Comienza entonces ya la carrera por los próximos Juegos Escolares?

“Así es, aprovechamos la obligada tregua para estudiar mejor a nuestros contrarios, potenciar nuestras fortalezas, disminuir las debilidades y fortalecer el trabajo. Para ello contamos, sobre todo, con atributos propios de los deportistas locales que preocupan a las potencias históricas del país. Y esos atributos son: deseos, compromiso, carácter, y un extra difícil de igualar en la actualidad”.

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