Repudian en Cienfuegos infame acusación imperialista contra Raúl Castro

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Por: Luis Miguel Chaviano Yanes y Eleanys Chacón Najarro*

Este viernes 22 de mayo tuvo lugar un acto de reivindicación revolucionaria en repudio a las acusaciones del gobierno norteamericano contra el General de Ejército y Líder de la Revolución, Raúl Castro Ruz, y otros dirigentes cubanos.

A tres cuadras del histórico Parque José Martí, el aguerrido pueblo sureño demostró sus valores de patriotismo y defendió una vez más sus ideales. La Empresa Eléctrica Provincial, a la que acudieron cientos de cienfuegueros, acogió el mitin en condena a las recientes acusaciones de los Estados Unidos, basadas en sucesos ocurridos hace 30 años, en los cuales nuestro país no hizo más que defender su soberanía.

Con las banderas cubanas enarboladas, los presentes alzaron su voz, y aseguraron que, para los yanquis, “Cuba no será una Venezuela más”.

*Estudiantes de Periodismo.

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