Tribuna Antimperialista en defensa de la Revolución y del General de Ejército (+Fotos)

Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), pronunció el discurso central en el acto de apoyo a la Revolución y al líder histórico Raúl Castro.

Durante su intervención, informó que había recibido un mensaje del General de Ejército Raúl Castro. En el mensaje, el General de Ejército agradeció la solidaridad del pueblo cubano y de amigos de otras naciones, y afirmó que, mientras viva, continuará marchando al frente del pueblo en defensa de la Revolución.

Hernández Nordelo se dirigió al presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; al comandante Machado; a los miembros del Partido y del gobierno; a la población cubana; y a las personas solidarias de otros países. Señaló que la escultura de José Martí, con el dedo extendido, indica a los responsables de las dificultades que enfrenta la población. Identificó a los imperialistas como quienes no aceptan la dignidad del pueblo cubano. Mencionó un mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos del pasado 20 de mayo, al que calificó como una incitación al levantamiento contra el orden constitucional cubano, y dijo que ese mensaje generó rechazo entre los cubanos.

El coordinador de los CDR recordó que, en el aniversario 131 de la caída en combate de José Martí, aprendieron que “el monstruo” es la definición de lo que se organiza en el imperio.

Afirmó que los Cinco, grupo del que forma parte, tienen conocimiento de los planes organizados contra Cuba. Mencionó al connotado José Basulto, presentado como víctima pero registrado por agencias de seguridad de Estados Unidos por actividades terroristas. Señaló a Basulto como uno de los responsables de muertes ocurridas en intentos de provocar una confrontación entre ambos países. Agregó que no es fácil engañar a los cubanos, pues han dejado de ser analfabetos o simples observadores.

Hernández Nordelo preguntó si alguien cree que el pueblo cubano se habría quedado impasible ante la acusación contra su líder. Afirmó que en Cuba no se baja la cabeza. Dijo que quienes orquestaron la acusación no representan los mejores valores del pueblo estadounidense. Recordó que Raúl Castro participó en el asalto al cuartel Moncada, fue expedicionario del Granma, combatió con siete fusiles, fundó el Segundo Frente Oriental, fue seguidor de Fidel Castro y ha demostrado capacidad de servir, exigir y amar.

El también Héroe de la República afirmó que el gobierno de Estados Unidos no tiene legitimidad, prueba ni jurisdicción para acusar al General de Ejército. Dijo que esto es conocido por grupos en Miami, por Washington y por otros países. Preguntó si el imperio que ha invadido países, ha torturado en la base naval de Guantánamo y ha armado dictaduras tiene autoridad moral para señalar a otros. Respondió que no. Calificó la acusación como una provocación política.

Explicó que se manipulan los hechos ocurridos en febrero de 1996, cuando fueron derribadas dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, dirigida por José Basulto. Señaló que no se menciona que esa organización había violado el espacio aéreo cubano en reiteradas ocasiones. Entre 1994 y 1996, Cuba denunció más de 25 violaciones. Cuba protestó y pidió a Estados Unidos que impidiera esas violaciones y que actuara contra Hermanos al Rescate. Solo después del suceso, Estados Unidos retiró temporalmente la licencia a Basulto. Según Hernández Nordelo, la acción de Cuba fue un acto de legítima defensa.

Planteó la siguiente pregunta: qué país soberano toleraría 25 violaciones de su espacio aéreo sin tomar acción. Dijo que ninguno. Afirmó que Cuba pidió públicamente que cesaran esas violaciones y envió mensajes de alerta al presidente de Estados Unidos. Preguntó si Estados Unidos permitiría violaciones hostiles de su espacio aéreo, y respondió que no. Señaló que la inacción de Estados Unidos ante las alertas de Cuba demuestra, a su juicio, complicidad con el terrorismo.

Preguntó cuándo se va a enjuiciar al expresidente Donald Trump por la orden de atacar embarcaciones en aguas internacionales, en la que murieron 200 personas y fueron destruidas 57 embarcaciones, sin pruebas presentadas y solo por sospecha de narcotráfico. Dijo que esas personas fueron asesinadas sin juicio. Señaló que ahora se acusa a Raúl Castro. Afirmó que, para Estados Unidos, la ley se aplica de manera distinta según el poder de cada cual.

Dijo que la acusación contra Raúl Castro se suma a los esfuerzos de grupos en Miami para justificar sanciones contra el pueblo cubano y amenazas de agresión armada. Afirmó que no lo lograrán. Cuba ratifica su compromiso con la paz y su derecho a la legítima defensa. Nadie podrá arrancarles ese derecho.

Finalmente, Hernández Nordelo afirmó que el pueblo de Cuba reafirma su decisión de defender la patria y la Revolución, y ratifica su respaldo al General de Ejército Raúl Castro Ruz, como ha declarado el gobierno revolucionario. Dijo que Raúl Castro no es un acusado, sino un líder y un heredero de José Martí y Fidel Castro. Señaló que mientras haya un cubano con el puño en alto, esa acusación será repelida.