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Los trabajadores tabaqueros del municipio de Lajas, en la provincia de Cienfuegos, realizaron un matutino al inicio de su jornada laboral con la presencia de los dirigentes del municipio para leer un comunicado sancionando las denuncias y mostrando el respaldo del pueblo lajero a la Revolución.

El gobierno cubano condenó en los términos más enérgicos la canalla, inaudita e irracional acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el General del Ejercito Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana.

Treinta años después, el gobierno que asesinó con misiles a casi 200 niñas en Minab, Irán, y ultima cada semana a pescadores a quienes acusa de narcotraficantes, omite en sus acusaciones, entre varios datos, las denuncias presentadas por Cuba ante el Departamento de Estado, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) y la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), sobre la gran cantidad de violaciones deliberadas del espacio aéreo cubano que ejecutó la organización terrorista Hermanos al Rescate entre 1994 y 1996.

Los presentes ratificaron su compromiso con la paz y confirma la determinación de ejercer el derecho a la legitima defensa que reconoce la carta de las Naciones Unidas. El pueblo cubano reafirma la decisión de defender la patria y las conquistas de la Revolución, además de su respaldo al general del ejército Raúl Castro Ruz.

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