Cuatro nuevas ambulancias llegan para municipios de Cienfuegos

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En medio de las limitaciones impuestas por el bloqueo económico de Estados Unidos, que agudiza la escasez de combustible y recursos en la isla, la provincia de Cienfuegos recibió cuatro nuevas ambulancias modelo DONGFENG.

Los vehículos fueron asignados a las bases regionales de Cruces, Cumanayagua, Rodas y Aguada, con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta y la calidad del traslado de pacientes y accidentados.

Con esta incorporación, la red territorial de urgencias eleva a 26 el número de ambulancias funcionales en operaciones cotidianas.

La inversión, gestionada en un contexto de máximas dificultades económicas, representa un respiro vital para el sistema de salud pública provincial, que mantiene activos sus servicios a pesar de las crecientes restricciones.

Según publicó en su página de Facebook la Dirección Provincial de Salud en Cienfuegos, estas nuevas ambulancias fortalecen la cobertura asistencial en los territorios más distantes.

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