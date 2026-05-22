Raúl en el recuerdo de “Ismaelillo”

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El mentor de la agrupación, Gonzalo Bermúdez Toledo, evoca el 10 de octubre de 1985, cuando Raúl y Vilma celebraron junto a ellos el quinto aniversario de “Ismaelillo”

La memoria del maestro Gonzalo Bermúdez Toledo es una galería viva. Las paredes de su hogar de la Calle Gacell, en la ciudad de Cienfuegos, guardan la sonrisa cómplice de la historia.

Allí, con el orgullo de quien ha sido testigo y protagonista, cuelga una fotografía tomada el 10 de octubre de 1985, en el Campamento de Pioneros Ismaelillo, cuando celebró los primeros cinco años de su proyecto sociopedagógico que cautivó a los cubanos y también a no poco público extranjero.

“En la imagen estamos con los muchachos de la primera generación. Raúl sostiene una trompeta y junto a él su compañera de vida y de lucha, Vilma Espín”, describe.

Aquel día, además del calor humano y la música, Gonzalo recibió del General de Ejército un libro de José Martí, con su firma y la fecha imborrable de aquella jornada.

Dentro de la memoria gráfica del grupo infanto-juvenil hay imágenes del también hermano menor del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz con la segunda generación y en la Plaza de Actos, en una de las celebraciones por el 26 de julio.

El maestro guarda anécdotas que retratan al líder que, lejos de sus cargos y grados militares ha sido una persona sencilla, profundamente simpática y sensible.

“Recuerdo una vez que estábamos esperando por él en una visita a Aguada de Pasajeros. Cuando llegó, apenas bajó del carro, me dijo desde la ventanilla: ‘Profesor Gonzalo, toquen un danzón para que Machadito baile’.”

La orden musical, dicha con la cercanía del amigo y la complicidad del líder, desató la algarabía.

“Fue muy emocionante su presencia, como siempre”, asegura el hijo ilustre de Cienfuegos, que todavía se conmueve al recordar aquel instante.

“Yo vivo orgulloso de haber podido estar junto a él, como estuve junto a Fidel”, confiesa.

Ante las recientes y groseras acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra quien ha dedicado su vida a la Revolución, Gonzalo Bermúdez da a conocer su cercanía. Sabe bien quién es Raúl, un ejemplo de dignidad, lealtad y compromiso inquebrantable con el pueblo de Cuba.

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