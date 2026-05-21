Portaaviones de EEUU en el Caribe en medio de escalada con Cuba

La publicación de esa agrupación de combate se produjo el mismo día en que el Gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Justicia, anunció este miércoles la pretendida acusación contra el líder cubano Raúl Castro en busca de pretextos para una agresión militar hacia la nación insular.

El arribo del USS Nimitz ocurrió tras una gira del portaviones -uno de los más antiguos aún en servicio en la Marina de Estados Unidos- por América Latina, donde atracó en puertos y participó en ejercicios conjuntos con fuerzas militares de países de la región, incluidos Panamá, Colombia, Ecuador y Uruguay.

Durante una sesión con la prensa este jueves en la Casa Blanca, Trump utilizó un monosílabo como respuesta a la pregunta de un periodista cuando dijo: «…un portaviones acaba de llegar esta semana, un portaviones. ¿Están enviando eso allí para intimidar al gobierno cubano?»

El mandatario republicano respondió «No, no, no», para luego centrarse en la repetida retórica del ‘estado fallido’ y las penurias del pueblo cubano, provocadas por un bloqueo brutal y las medidas coercitivas unilaterales aplicadas con todo rigor por su propia administración.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció la víspera que esa pretendida acusación al General de Ejército Raúl Castro «solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo».

Recalcó, además, que Estados Unidos “miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate, en 1996 (el objeto de la infundada imputación)”.

Washington «sabe bien, porque sobran evidencias documentales, que no se actuó de manera imprudente -acotó- ni se violó el derecho internacional, como sí vienen haciendo fuerzas militares estadounidenses, con sus fríamente calculadas y abiertamente publicitadas ejecuciones extrajudiciales sobre embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico».

Reiteró el jefe de Estado cubano que “el 24 de febrero de 1996, Cuba actuó en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones de nuestro espacio aéreo por connotados terroristas, de lo cual la administración estadounidense de turno fue alertada en más de una decena de ocasiones, pero hizo caso omiso de las advertencias y permitió las violaciones”.