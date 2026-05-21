jueves, mayo 21, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

El pueblo de Cuba está con Raúl Castro, afirma primer ministro

Prensa Latina 0 comentarios , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 37 segundos

El primer ministro Manuel Marrero destacó hoy que el pueblo de Cuba está con Raúl Castro, respaldo que nace de profundos sentimientos de amor, respeto y admiración por el líder de la Revolución.

En su cuenta de X, y en clara alusión a la acusación del gobierno de Estados Unidos contra Raúl Castro, Marrero dijo que “nuestro pueblo, que ha parido hijos extraordinarios, sabe de qué lado está la verdad. La integridad del General de Ejército es incuestionable”.

En la misma plataforma, el jefe de gobierno afirmó que “Raúl (Castro) puede ser acusado, sí, de ser digno, modesto como su nombre, firme, humano, padre de familia y de Revolución, fidelista, el más grande de todos”.

Así mismo, Marrero expresó, “puede ser acusado, sí, de ser ejemplo”.

Sobre el tema, el Gobierno Revolucionario cubano emitió una declaración de condena en los términos más enérgicos a lo que calificó de canalla acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciada este 20 de mayo y pregonada durante varias semanas contra el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana.

Visitas: 0

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *