El pueblo de Cuba está con Raúl Castro, afirma primer ministro

En su cuenta de X, y en clara alusión a la acusación del gobierno de Estados Unidos contra Raúl Castro, Marrero dijo que “nuestro pueblo, que ha parido hijos extraordinarios, sabe de qué lado está la verdad. La integridad del General de Ejército es incuestionable”.

En la misma plataforma, el jefe de gobierno afirmó que “Raúl (Castro) puede ser acusado, sí, de ser digno, modesto como su nombre, firme, humano, padre de familia y de Revolución, fidelista, el más grande de todos”.

Así mismo, Marrero expresó, “puede ser acusado, sí, de ser ejemplo”.

Sobre el tema, el Gobierno Revolucionario cubano emitió una declaración de condena en los términos más enérgicos a lo que calificó de canalla acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciada este 20 de mayo y pregonada durante varias semanas contra el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana.