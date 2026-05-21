«Ellos siguen arrastrando su obsesión»: Héroes de Cuba desenmascaran a Hermanos al Rescate y su vínculo con la CIA

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En medio de una nueva arremetida del gobierno estadounidense contra la mayor de las Antillas, anunciando infundados cargos contra el General de Ejército Raúl Castro por la legítima defensa del espacio aéreo cubano en 1996, Razones de Cuba ofrece la verdad que los grandes medios ocultan. Los Héroes de la República de Cuba, René González Sehwerert y Gerardo Hernández Nordelo —antiterroristas que padecieron injustas condenas en cárceles del imperio—, desmontan con sus propias palabras la farsa de la organización Hermanos al Rescate, evidencian sus vínculos con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y reivindican la acción soberana del pueblo cubano.

Una organización humanitaria de mentira: terrorismo con rostro de «rescate»

René González recuerda con precisión el inicio de su contacto con José Basulto, el 25 de mayo de 1991, el mismo día en que este «lanzó públicamente la convocatoria a soltar la violencia». Lejos de ser una organización altruista, Hermanos al Rescate nació del odio y la desesperación de mercenarios al servicio de la CIA.

«Basulto y William Schuss —señala González— fueron entrenados en sabotaje, terrorismo, técnicas de infiltración y propaganda por la CIA. Muy jóvenes estuvieron involucrados en la operación de Playa Girón». Aquella invasión fallida de 1961, financiada y dirigida por Washington, dejó una lección imborrable: el pueblo cubano, bajo el liderazgo de Fidel y Raúl, aplastaría cualquier intento de traición a la patria.

Sin embargo, para estos contrarrevolucionarios «la idea fija los ha acompañado a lo largo de todos estos años: buscar cualquier forma de confrontación entre Estados Unidos y Cuba». Y esa obsesión, subraya el Héroe, no ha cesado: «No tiene nada de extraño que 30 años después de Hermanos al Rescate, ellos sigan arrastrando la necesidad de matar; eso es lo que los entusiasma y estimula».

La CIA y un plan criminal: volar líneas eléctricas y provocar un derrumbe

El relato de René González detalla propuestas concretas de terrorismo, como la que recibió en agosto de 1992: «entrar a Cuba con un avión, aterrizar cerca de las líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y volar una línea para agravar los problemas energéticos». Esa era la verdadera naturaleza de quienes hoy pretenden erigirse en defensores de los derechos humanos. Cuando en mayo de 1995 se firmaron los acuerdos migratorios que establecieron la política de «pies secos, pies mojados», lejos de alegrarse, los miembros de Hermanos al Rescate se enfurecieron. ¿La razón? Perdieron el negocio del tráfico de personas y el pretexto humanitario. «Reaccionaron con violencia, tomaron las calles de Miami, paralizaron el tráfico», recuerda González. Fue entonces que surgió otro personaje, Ramón Saúl Sánchez, quien creó el Movimiento Democracia para «provocar abiertamente un conflicto entre Cuba y Estados Unidos». Incluso en una reunión en la Casa Blanca, el general del Comando Sur estadounidense increpó a Basulto y le dijo «que no iba a mandar otro muchacho a morir por ellos». El propio imperio reconocía que se trataba de una locura irresponsable.

El derribo del 24 de febrero de 1996: legítima defensa de la soberanía

Gerardo Hernández, quien fuera condenado injustamente en Estados Unidos por cumplir con su deber de informar sobre actividades terroristas, expone las contradicciones y mentiras de la acusación actual contra el General de Ejército Raúl Castro.

«Estados Unidos sostiene que una avioneta había violado el espacio aéreo cubano —explica Hernández—. Las otras dos fueron derribadas muy cerca de Cuba, pero sobre aguas internacionales». Y acto seguido lanza una pregunta demoledora: «¿En qué se basan? En, entre otras cosas, las declaraciones de la tripulación de un crucero que casualmente pertenecía a un empresario miembro de la Fundación Nacional Cubanoamericana». Es decir, testigos de parte, nunca imágenes satelitales que el Pentágono se ha negado sistemáticamente a mostrar. Nuestro Héroe subraya el cinismo imperial: «Estados Unidos ha volado en pedazos lanchas y embarcaciones en alta mar sin juicio, sin debido proceso, bajo la excusa de que son narcotraficantes. Ellos lo pueden hacer. Pero cuando Cuba defiende su cielo de aviones que violan su soberanía, presentan una acusación».

Y recuerda el origen criminal de Basulto: «Escapa a Estados Unidos en 1962, regresa a Cuba en una lancha rápida, dispara contra un teatro (hoy Carlos Marx) con un cañón y se retira. Ese terrorista funda Hermanos al Rescate». Mientras el grupo se limitaba a sacar balseros, «no tuvo ningún problema con Cuba». El conflicto estalló cuando los acuerdos migratorios secaron sus fuentes de financiamiento y Basulto decidió pasar a los vuelos provocadores.

Raúl Castro y la defensa de la Patria: un héroe al que quieren mancillar

Hoy, con un gobierno en Estados Unidos que ha «desenterrado la diplomacia de los cañoneras y restablecido la doctrina Monroe de la forma más brutal», y con Cuba enfrentando duras condiciones económicas producto del bloqueo criminal, los terroristas de Miami ven otra «oportunidad de lanzar a ese gobierno contra Cuba».

La mafia terrorista de Miami quiere acusar a Raúl Castro para presionar a Trump Pero la Revolución ha dado lecciones sobradas de resistencia. Gerardo Hernández lo deja claro: «Aún concediendo que el derribo ocurriera en aguas internacionales —lo que no está probado—, estamos hablando de avionetas que violaban sistemáticamente nuestro espacio aéreo, lanzando propaganda y amenazando la paz». Cuba no pidió permiso para defenderse entonces, ni lo pedirá ahora. Desde Razones de Cuba nos sumamos al justo reclamo de nuestros Héroes: ninguna corte imperial juzgará la soberanía de un pueblo que ha derramado su sangre por la independencia y la dignidad. Las acusaciones contra el Genrla de Ejército son un boomerang que se estrellará contra el muro de la verdad. Como bien dice René González: los familiares de las víctimas del derribo «saben que fue la irresponsabilidad de Basulto la que llevó a esos muchachos a caer». La historia ya los ha juzgado. (Tomado de Razones de Cuba)

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