Desarrolla Cienfuegos V Ejercicio Nacional de Enfrentamiento

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El V Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales tiene lugar en la provincia cubana de Cienfuegos y se extenderá hasta este 23 de mayo, como en todo el país.

Con la participación activa de los diversos organismos se desarrolla en los ocho municipios del centro y sur acometiendo acciones orientadas por el Partido, informa el Coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial, que atiende el Enfrentamiento, Yanil Marcelo Reguera.

Por la trascendencia de este ejercicio y su correspondencia con la Directiva del Gobierno para enfrentar el desabastecimiento de combustible y el Programa Económico y Social de Gobierno para 2026, los jefes a todos los niveles actualizan los planes de prevención y reducción del delito, las drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.

Controlan la seguridad y protección de paneles fotovoltaicos, grupos electrógenos y demás recursos del Sistema Electroenergético Nacional, entre otros componentes, junto con el chequeo del uso y la protección del combustible.

Asimismo, chequean la producción, el almacenamiento y la comercialización de alimentos, e impulsan en las circunscripciones de los consejos populares, las visitas de control a personas desvinculadas del trabajo, constatando además, la contratación de proyectos para el desarrollo local que no están aportando al territorio.

Yanil Marcelo Reguera destaca las reuniones que realizan en las comunidades con el potencial delictivo, así como las visitas sorpresivas que comprueban el aseguramiento de los sistemas de seguridad y protección en las entidades.

Dijo que un grupo de inspecciones enfrenta la situación de los altos precios, junto con la revisión de la vigilancia cederista, la guardia obrera, las patrullas campesinas y los destacamentos Mirando al Mar, entre otros.

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