Rusia exige a EEUU detener persecución de petrolero vinculado a Venezuela

Rusia instó formalmente a EE. UU. a detener la persecución del petrolero Bella 1, que navegaba hacia Venezuela para recoger petróleo, según un informe.

“Rusia ha pedido al Gobierno estadounidense que detenga la persecución del Bella 1 en el océano Atlántico, donde la Guardia Costera ha intentado abordarlo desde mediados de diciembre”, reportó el jueves el diario The New York Times citando a fuentes familiares con el asunto.

El Gobierno ruso envió solicitudes formales el miércoles al Departamento de Estado y al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, un gesto que subraya la creciente tensión entre Washington y Moscú por las medidas de presión contra Venezuela.

Desde el 21 de diciembre de 2025, los guardacostas de Estados Unidos persiguen al petrolero Bella 1, en el marco de la política de bloqueo naval y sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump contra Venezuela. Desde entonces, el barco, que tiene una bandera rusa pintada en su costado, ha evadido a la Guardia Costera de Estados Unidos y navega ahora por aguas del océano Atlántico.

Las autoridades estadounidenses consideran a la embarcación “apátrida” por navegar sin una bandera válida, lo que, según Washington, justificaría su intento de abordaje bajo el derecho internacional. Sin embargo, el diario The New York Times citando a funcionarios estadounidenses indicó que la tripulación del Bella 1 pintó la bandera de Rusia en el casco del buque e informó por radio que navegaba bajo la protección de Moscú.

La intervención de Rusia no solo busca proteger la soberanía marítima del Bella 1, sino también frenar una escalada que podría afectar las relaciones diplomáticas entre Moscú y Washington, en medio de negociaciones paralelas sobre otros conflictos globales como la guerra en Ucrania.

La persecución del Bella 1 se produce en un contexto en que Washington ha incrementado sanciones contra empresas vinculadas al sector petrolero venezolano y ha intensificado su presencia militar en el Caribe. Desde septiembre, Estados Unidos también ha ejecutado decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado numerosas víctimas, en el marco de su denominada lucha contra las drogas, con al menos 115 personas asesinadas.

En las últimas semanas, EE. 5UU. ha incautado al menos dos buques petroleros, en un acto tildado por Caracas de “robo y piratería” y una violación del derecho internacional.

Aunque la Administración estadounidense presenta estas operaciones como parte de una ofensiva “antinarcóticos”, tanto analistas como el Gobierno venezolano sostienen que el verdadero objetivo es drenar los ingresos del Estado venezolano y apropiarse de los recursos naturales del país, en particular del petróleo.