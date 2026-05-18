India acogerá reunión de ministros de justicia del Brics

El encuentro, bajo la presidencia india del bloque intergubernamental, tendrá lugar en Gujarat y pretende como resultado una Declaración Conjunta sobre la cooperación impulsada por la ADR en el marco de los Brics para establecer compromisos concretos de mejores prácticas y fortalecer la capacidad institucional.

El Departamento de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Derecho y Justicia del Gobierno de la India, informó que previo a la cita se efectuará un encuentro de altos funcionarios mañana martes y el miércoles para deliberar sobre cuestiones prioritarias relacionadas.

Señaló que en este encuentro se incluirá análisis sobre la mediación institucional, las reformas en materia de arbitraje y el papel de la ADR en las disputas comerciales y del sector público.

Sobre la posterior reunión de los ministros de Justicia de los Brics, la entidad india precisó que los participantes deliberarán sobre programas de capacitación, normas modelo y plataformas digitales para la resolución de disputas.

Indicó que se promoverá el diálogo y la cooperación, en particular, la mediación y el arbitraje para facilitar el intercambio de mejores prácticas, enfoques políticos y experiencias institucionales.

Además, con el objetivo de fortalecer la capacidad profesional y los ecosistemas institucionales mediante capacitación, intercambios profesionales, talleres conjuntos y plataformas de intercambio de conocimientos para mediadores, árbitros, jueces, funcionarios jurídicos gubernamentales y profesionales del derecho.

Busca potenciar la mediación derivada por los tribunales y la mediación precontenciosa, fomentar la cooperación institucional entre centros de arbitraje, instituciones de mediación y organismos de formación jurídica, así como aprovechar las tecnologías digitales para mejorar la accesibilidad y la eficiencia.

Por último, la fuente oficial explicó que el encuentro pretende respaldar la cooperación en disputas comerciales transfronterizas, promover la investigación jurídica y el estudio comparado de la jurisprudencia de los Brics con el fin de armonizar las leyes en materia de comercio y medio ambiente, y promover la capacitación de los funcionarios jurídicos gubernamentales.

Las reuniones incluirán sesiones plenarias e intercambios bilaterales orientados a iniciativas concretas de cooperación, proyectos de fortalecimiento de capacidades y vínculos institucionales.