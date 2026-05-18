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India acogerá reunión de ministros de justicia del Brics

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India acogerá los días 21 y 22 la reunión de ministros de justicia de los Brics para explorar iniciativas colaborativas relacionadas con la resolución alternativa de disputas (ADR), se conoció hoy en Nueva Delhi.

El encuentro, bajo la presidencia india del bloque intergubernamental, tendrá lugar en Gujarat y pretende como resultado una Declaración Conjunta sobre la cooperación impulsada por la ADR en el marco de los Brics para establecer compromisos concretos de mejores prácticas y fortalecer la capacidad institucional.

El Departamento de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Derecho y Justicia del Gobierno de la India, informó que previo a la cita se efectuará un encuentro de altos funcionarios mañana martes y el miércoles para deliberar sobre cuestiones prioritarias relacionadas.

Señaló que en este encuentro se incluirá análisis sobre la mediación institucional, las reformas en materia de arbitraje y el papel de la ADR en las disputas comerciales y del sector público.

Sobre la posterior reunión de los ministros de Justicia de los Brics, la entidad india precisó que los participantes deliberarán sobre programas de capacitación, normas modelo y plataformas digitales para la resolución de disputas.

Indicó que se promoverá el diálogo y la cooperación, en particular, la mediación y el arbitraje para facilitar el intercambio de mejores prácticas, enfoques políticos y experiencias institucionales.

Además, con el objetivo de fortalecer la capacidad profesional y los ecosistemas institucionales mediante capacitación, intercambios profesionales, talleres conjuntos y plataformas de intercambio de conocimientos para mediadores, árbitros, jueces, funcionarios jurídicos gubernamentales y profesionales del derecho.

Busca potenciar la mediación derivada por los tribunales y la mediación precontenciosa, fomentar la cooperación institucional entre centros de arbitraje, instituciones de mediación y organismos de formación jurídica, así como aprovechar las tecnologías digitales para mejorar la accesibilidad y la eficiencia.

Por último, la fuente oficial explicó que el encuentro pretende respaldar la cooperación en disputas comerciales transfronterizas, promover la investigación jurídica y el estudio comparado de la jurisprudencia de los Brics con el fin de armonizar las leyes en materia de comercio y medio ambiente, y promover la capacitación de los funcionarios jurídicos gubernamentales.

Las reuniones incluirán sesiones plenarias e intercambios bilaterales orientados a iniciativas concretas de cooperación, proyectos de fortalecimiento de capacidades y vínculos institucionales.

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