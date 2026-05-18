Iberostar se adapta en Cuba a situación turística

Un comunicado de Iberostar Cuba señala que este verano es todo juego, pues presentarán reservas online y pago directo en hotel

La cadena Iberostar Cuba Hotels & Resorts anuncia la novedad que marcará el verano 2026, cuando los clientes locales pueden reservar sus estancias en hoteles del portafolio de Iberostar

Cuba a través del sitio web ibercuba.com estará disponible para los clientes, que podrán pagar directamente en el hotel.

Esta facilidad les permitirá acceder a ofertas imperdibles, con pagos en efectivo, con Tarjeta Clásica o con tarjetas internacionales que no tengan fondos en bancos estadounidenses.

Con estas nuevas opciones, la hotelera reafirma su compromiso de acercar experiencias únicas a los clientes locales, sumando facilidades de pago y ofertas especiales para que cada estancia sea inolvidable.

La compañía, doblemente galardonada en la Feria Internacional de Turismo de Cuba (FITCuba 2026) de inicios de mayo, presenta una carpeta interesante, sentenciaron en el comunicado.

Con estas nuevas opciones, reafirman su capacidad de reinventarse y ofrecer siempre novedades.

Durante FITCuba el Ministerio de Turismo de Cuba (Mintur) y la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS) distinguieron a Iberostar Cuba Hotels & Resorts con dos importantes reconocimientos.

Entregaron el Gran Premio de Comunicación Social, por la integralidad de su propuesta de stand digital y las sinergias generadas entre este espacio, el podcast audiovisual de presentación oficial y la nota de prensa bilingüe difundida en múltiples soportes y canales.

Todos estos recursos comunicaron de manera orgánica las novedades e hitos de la cadena hotelera.

Ese es el caso de la Gestión del Iberostar Origin Laguna Azul, primer hotel del país en contrato de arrendamiento desde enero de 2026.

Además premiaron el Lanzamiento del área exclusiva Star Prestige en Iberostar Selection Varadero.

Otros aspectos destacables fueron la Celebración de los primeros aniversarios en La Habana del Iberostar Selection La Habana y del Capitol Level, área ejecutiva en el Iberostar Selection Parque Central.

Varios fueron los resultados y reconocimientos que obtuvo en esa ocasión la cadena hotelera ibérica.

Iberostar Cuba Hotels & Resorts es una cadena hotelera líder que promueve un modelo de turismo responsable centrado en el cuidado de las personas y del entorno.

Cuenta con 20 hoteles de 4 y 5 estrellas ubicados en los principales destinos turísticos de Cuba.

Dicha empresa ofrece a sus clientes cinco hoteles en el corazón de La Habana y 14 a orillas de playas paradisíacas en lugares como Varadero, Cayo Cruz, Cayo Ensenachos, Cayo Guillermo y Holguín.