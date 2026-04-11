sábado, abril 11, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Internacionales Noticias 

Partido Comunista de Chile realizará XI pleno de su Comité Central

Prensa Latina 0 comentarios , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 46 segundos

El Partido Comunista de Chile (PCCh) realizará hoy el XI pleno de su Comité Central que permitirá trazar la hoja de ruta ante un escenario nacional e internacional complejo.

En el plano interno, el país dio un giro a la extrema derecha con la llegada al poder del gobierno encabezado por José Antonio Kast, que ya implementó recortes de gastos en ministerios, alzas inéditas en el precio de los combustibles y el retiro de decenas de proyectos medioambientales.

Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del PCCh, declaró a Prensa Latina que en el encuentro se analizarán propuestas para enfrentar esta ofensiva neoliberal que afecta muy duramente al país y específicamente a las familias de escasos recursos.

Entre los principales lineamientos del partido figuran fortalecer el trabajo territorial, profundizar su vínculo con organizaciones sociales y sindicales, y ampliar su alcance hacia sectores no organizados.

La reunión de los comunistas chilenos tendrá lugar en un contexto internacional marcado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el Líbano y la continuidad de los bombardeos contra Gaza, dijo Lagos.

Se refirió también al cerco de Estados Unidos contra Cuba y la decisión del presidente, Donald Trump, de imponer un bloqueo energético a la isla para tratar de asfixiar a la población.

El XI pleno antecederá a la Conferencia Nacional del PCCh, que debe realizarse en los próximos meses.

Visitas: 1

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *