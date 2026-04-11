Partido Comunista de Chile realizará XI pleno de su Comité Central

En el plano interno, el país dio un giro a la extrema derecha con la llegada al poder del gobierno encabezado por José Antonio Kast, que ya implementó recortes de gastos en ministerios, alzas inéditas en el precio de los combustibles y el retiro de decenas de proyectos medioambientales.

Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del PCCh, declaró a Prensa Latina que en el encuentro se analizarán propuestas para enfrentar esta ofensiva neoliberal que afecta muy duramente al país y específicamente a las familias de escasos recursos.

Entre los principales lineamientos del partido figuran fortalecer el trabajo territorial, profundizar su vínculo con organizaciones sociales y sindicales, y ampliar su alcance hacia sectores no organizados.

La reunión de los comunistas chilenos tendrá lugar en un contexto internacional marcado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el Líbano y la continuidad de los bombardeos contra Gaza, dijo Lagos.

Se refirió también al cerco de Estados Unidos contra Cuba y la decisión del presidente, Donald Trump, de imponer un bloqueo energético a la isla para tratar de asfixiar a la población.

El XI pleno antecederá a la Conferencia Nacional del PCCh, que debe realizarse en los próximos meses.