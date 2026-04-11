Delegaciones de Irán y EEUU en Islamabad para negociaciones, Teherán insiste en condiciones previas para el diálogo

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Una delegación oficial iraní, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, arribó la noche del viernes a Islamabad como parte de los movimientos diplomáticos vinculados al proceso negociador con los Estados Unidos, que prevé conversaciones entre ambas partes este sábado en la capital de Pakistán.

La comitiva de unos 70 miembros incluye comisiones de seguridad, política, militar, económica y jurídica, lo que refleja la naturaleza integral de los expedientes presentados a debate.

La integran, entre otros, el canciller Abbas Araghchi; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, general Ali Akbar Ahmadian, y el gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemmati, entre otros, integran la delegación.

En la delegación estadounidense, liderada por el vicepresidente J. D. Vance, están los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes ya habrían aterrizado en Islamabad, según informaron fuentes paquistaníes a la agencia Reuters.

El equipo negociador iraní se reunió anoche con el jefe del ejército pakistaní y lo hará esta tarde con el primer ministro. Un funcionario pakistaní informó que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego continuarán por varios días, según CNN.

El Gobierno de Pakistán ha instalado un centro de prensa de última generación para facilitar la labor de los periodistas pakistaníes y extranjeros que cubren las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, declaró el ministro de Información, Attaullah Tarar.

Irán: Propuesta de 10 puntos como base de conversaciones Las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán se basarán en el plan de alto el fuego de 10 puntos propuesto por Irán, dijo el viceministro iraní de Asuntos Exteriores para Asuntos Políticos, Mayid Tajt Ravanchi, durante una reunión el viernes en Teherán con embajadores y jefes de misiones diplomáticas extranjeras y organizaciones internacionales, informó HispanTV. En esa reunión, el funcionario expuso la magnitud de los crímenes cometidos por Estados Unidos y el régimen israelí contra el pueblo iraní durante 40 días de guerra impuesta y masivos bombardeos. “La República Islámica de Irán siempre acoge con satisfacción la diplomacia y el diálogo, pero no un diálogo basado en información falsa con el objetivo de engañar y preparar el terreno para una nueva agresión militar contra Irán”, afirmó el viceministro. “No queremos un alto el fuego que permita al enemigo agresor rearmarse y lanzar otro ataque, y hemos dejado claro a nuestros interlocutores que esta situación no se repetirá sin garantías”, enfatizó. El diplomático señaló que la agresión militar de Estados Unidos e Israel constituye “una guerra ilegal y un crimen de guerra” contra el pueblo iraní. Destacó que es la segunda vez que Washington ataca a Irán mientras Teherán se encontraba en pleno proceso de diálogo diplomático en Ginebra sobre su programa nuclear pacífico. Advirtió, además, sobre los objetivos de Estados Unidos e Israel de dominar Asia Occidental y promover el proyecto del Gran Israel, reiterando que la política de Irán hacia sus países vecinos se basa en la buena vecindad. “La operación defensiva de Irán no debe interpretarse como ataques contra estos países, sino como acciones dirigidas contra bases e instalaciones estadounidenses en sus territorios que fueron utilizadas en la agresión militar contra Irán”, subrayó. Entre las 10 condiciones presentadas por Irán para poner fin a las operaciones de represalia del país persa ante una guerra no provocada que le han impuesto EE.UU. e Israel desde el 28 de febrero están la de garantías para no más agresión, la continuidad del control iraní sobre el Estrecho de Ormuz, la aceptación del enriquecimiento de uranio con fines pacíficos y el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias. Igualmente, el pago de indemnizaciones a Irán por los daños de la guerra (los bombardeos israelo-estadounidenses han dañado o destruido 125.000 infraestructuras civiles), la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región, y el cese de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. Irán llega con buena voluntad, pero no confía El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, publicó el viernes una imagen desde el avión que trasladaba a la delegación negociadora de Teherán hacia Islamabad, acompañada de fotografías y pertenencias de niños fallecidos en el ataque contra Minab, junto a un mensaje: “Mis compañeros en este viaje”. A su llegada a Islamabad, Ghalibaf afirmó que Irán actúa con buena voluntad, aunque expresó su falta de confianza en la otra parte, señalando que las experiencias previas de negociación “no han sido alentadoras”. Recordó que el país ha enfrentado “dos guerras en un solo año” mientras participaba en procesos negociadores. La agencia de noticias iraní FARS señaló que el inicio de las pláticas sigue condicionado a la aceptación de las condiciones previas establecidas por Teherán, y que los encuentros podrían comenzar en el Hotel Serena durante este sábado. El asesor presidencial Mehdi Tabatabaei se refirió a la sintonía entre los frentes interno y diplomático, y aseguró que las Fuerzas Armadas están preparadas para responder ante cualquier violación de la tregua mientras los diplomáticos trabajan para garantizar los intereses iraníes. Ghalibaf reiteró dos condiciones fundamentales de Irán para iniciar negociaciones aún no Han sido implementadas: el alto el fuego en Líbano y la liberación de los activos iraníes congelados. Recalcó que ambas deben cumplirse antes de cualquier negociación. Pakistán: Momento decisivo para pactar tregua duradera El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, declaró que las conversaciones directas que arrancan este sábado en Islamabad marcarán un “momento decisivo” para pactar una tregua duradera entre Estados Unidos e Irán, bajo mediación paquistaní. “Esta es la etapa que en inglés se llama el equivalente a un ‘make or break’ (momento decisivo) para buscar un alto el fuego permanente”, afirmó Sharif en un discurso a la nación el viernes por la noche. El jefe del Gobierno encargado de la mediación entre las partes subrayó la relevancia de la cita para concretar el fin de las hostilidades y los acuerdos que engloben la paz en Oriente Medio. “Se ha anunciado un alto el fuego temporal, pero ahora queda por delante una etapa aún más difícil: la de lograr un cese al fuego duradero y resolver asuntos complicados mediante la negociación”, sostuvo. Trump saluda las negociaciones con más amenazas El viernes, cuando las delegaciones de Irán y EE. UU. viajaban a Islamabad para iniciar conversaciones, el presidente Donald Trump estuvo más en sintonía con la retórica belicista diaria vertida en su plataforma Truth Social que con la realidad de la guerra y la visión del primer ministro paquistaní. Trump, que habló de una “excursión breve” al inicio de la agresión, chocó con una guerra que se ha extendido más de un mes, en la que Irán no solo ha resistido, sino que ha causado bajas a las fuerzas de EE. UU. e Israel, derribado varias aeronaves de los agresores, dañado costosas instalaciones de radar e instalaciones militares de EE. UU. en la región y controlado el estrecho de Ormuz. Paralelamente, enfrenta fuertes críticas por la guerra no autorizada y su creciente costo económico a nivel global y en Estados Unidos, altos precios de la energía y productos básicos por el alza del petróleo y un declive acelerado de la aprobación de su gestión. Este viernes, dijo en Truth Social que no permitirá que Irán cobre peajes por el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz y que el enclave abrirá “bastante pronto” –algo que ha anunciado varias veces, sin éxito– con o sin la cooperación del país persa. El jefe de la Casa Blanca dijo que Washington está preparándose para un duro ataque contra Irán si fracasan las negociaciones. “Estamos preparando un reinicio [de la ofensiva]. Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas. Incluso mejores que las que utilizamos anteriormente”, dijo al diario The New York Post. “Si no llegamos a un acuerdo, las utilizaremos, y las utilizaremos con gran eficacia“, amenazó. EEUU mantiene despliegue en medio de la tregua EE. UU. despliega más fuerzas en Oriente Medio para posibles operaciones, mientras las delegaciones estadounidense e iraní se preparan para negociaciones en Pakistán este fin de semana, informó The Wall Street Journal citando a fuentes militares y un funcionario de la Administración. Aviones de combate llegaron recientemente a la región, según datos de seguimiento de vuelos y un funcionario estadounidense. Además, entre 1 500 y 2 000 soldados de élite de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército podrían llegar en los próximos días. Miles de infantes de marina también se dirigen a la zona de conflicto. El portaviones USS George H.W. Bush y sus buques de guerra que lo acompañan partieron desde Virginia a finales de marzo y se encuentran en el Atlántico. El USS Boxer, una embarcación de asalto anfibia, junto a otros buques de guerra, que transportan a la 11.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina, partieron desde California a mediados de marzo y se encuentran en el Pacífico. El WSJ dijo que, de ser llamados a combate, esos buques tardarían cerca de una semana en llegar a Oriente Medio. (Con información de agencias, HispanTV, Al Jazeera y Al Mayadeen)

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