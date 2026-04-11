Irán afirma buena fe en negociaciones pero desconfía en Washington

A su llegada a Islamabad al frente de la delegación negociadora iraní, el dirigente declaró que la experiencia previa de su país en el diálogo con Estados Unidos ha estado marcada por el incumplimiento de compromisos.

“Lamentablemente, nuestra experiencia negociando con los estadounidenses siempre se ha caracterizado por el fracaso y el incumplimiento de promesas”, señaló Ghalibaf, citado por la agencia semioficial Tasnim.

El titular del Parlamento denunció además que, durante procesos de negociación anteriores, Irán fue objeto de ataques, lo cual, afirmó, evidencia la falta de confianza hacia la parte estadounidense.

No obstante, reiteró la disposición de Teherán a alcanzar un acuerdo si Washington demuestra voluntad genuina y garantiza los derechos del pueblo iraní.

Ghalibaf advirtió que, de utilizarse las conversaciones como una maniobra dilatoria, su país está preparado para defender sus intereses, al tiempo que insistió en la necesidad de levantar las sanciones y cesar las acciones militares en la región.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, expresó antes de viajar a Pakistán que su país está dispuesto a negociar si Irán actúa de buena fe, aunque advirtió sobre consecuencias en caso contrario.

La delegación iraní está integrada además por el canciller Abbas Araqchi, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Akbar Ahmadian, el gobernador del Banco Central, Abdolnasser Hemmati, y varios parlamentarios.

Las conversaciones entre ambas partes, previstas para este sábado en Islamabad, buscan avanzar hacia un alto el fuego permanente, tras la tregua de dos semanas anunciada previamente con mediación de Pakistán.