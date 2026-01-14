Pagos de tributos desde la cuenta fiscal

Compartir en

Liquidar los aportes a la ONAT desde la cuenta corriente o cuenta bancaria fiscal es una obligación de los actores económicos en Cuba; de no contar con este requisito puede acudir al banco para su apertura.

Con el inicio del año 2026 la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) informa a los contribuyentes, personas naturales y jurídicas, la Campaña de Declaración y Pagos de Tributos, así como los plazos para cada uno de los impuestos a pagar.

Los aportes pueden ser liquidados mediante los canales digitales, con un beneficio al cliente de un tres porciento de descuento, más un rebaja extra de un cinco porciento por pronto pago, según las fechas definidas por la oficina tributaria.

Este ahorro monetario, dos descuentos aplicados por la ONAT al importe total, se suma a otras ventajas que recibe el cliente al pagar de manera virtual, tal como el no uso de recursos monetarios, manipulación de efectivo y pérdida de tiempo al no tener que acudir al banco.

PAGOS DE IMPUESTOS DESDE LA CUENTA FISCAL

Saldar el importe total desde una cuenta corriente o la cuenta bancaria fiscal es un deber de los actores económicos, una condición implementada en las pasarelas de pago digitales desde el año anterior; liquidar el aporte desde una tarjeta Red personal a través de la aplicación Transfermóvil tendrá como respuesta un intento fallido.

Los contribuyentes con cuenta bancaria fiscal, asociada a tarjeta Red y pendiente por recoger, podrán emitir el pago de manera presencial por caja en la sucursal bancaria.

Si es actor económico no estatal y todavía no ha abierto su cuenta bancaria fiscal, tal como refiere la obligatoriedad de las actividades comerciales, dígase agricultor, trabajador por cuenta propia, comunicador social y otras formas de gestión, puede dirigirse a la sucursal referida en el proyecto o la seleccionada para operar sus cuentas.

¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAN PARA ABRIR UNA CUENTA BANCARIA FISCAL EN BANDEC?

En todos los casos el o los titulares deben presentar el carnet de identidad; el contribuyente facultado por el Ministerio del Trabajo y tramitado a través de Ventanilla Única, una vez aprobado el proyecto puede dirigirse al banco a solicitar la apertura de la cuenta fiscal y en un corto periodo de tiempo entregar la fotocopia de los siguientes documentos: carnet de identidad, carnet de contribuyente y aprobación del proyecto comercial.

De ser autorizado por el Ministerio de la Agricultura, dígase productor agropecuario u otro segmento de clientes de este sector, para la apertura de esta cuenta debe llevar la fotocopia de todos los documentos relacionados con la posesión de la tierra, así como la facultad lucrativa.

En los casos de otras entidades, por igual debe presentar la aprobación de la actividad comercial a realizar y la emitida por la institución autorizadora, tal como los asociados al Fondo de Bienes Culturales, Grupo de Inspección Estatal o el Ministerio de Transporte. El banco requiriera al actor económico cualquier otro documento necesario.

Más de una opción tienen los contribuyentes para liquidar los impuestos en tiempo; la aplicación Transfermóvil y Enzona, la banca remota y banca telefónica son diferentes canales de pagos para que este, como otros trámites sean lo más rápido, transparentes y de seguimiento por el titular, así como por la entidad cobradora.

Liquidado el aporte a la ONAT mediante la banca remota, Virtual Bandec para personas jurídicas y el Kiosco Bandec para personas naturales, los usuarios pueden recuperar el comprobante de este pago, documento que puede necesitar para su contabilidad o en caso de reclamación; esta información puede obtenerla también al consultar el estado de cuentas.

En informaciones ofrecidas por la ONAT y orientado a evitar futuros errores al pagar los contribuyentes, se da a conocer que el vector fiscal para el año 2026 estará disponible pasado el día 15 de enero y para liquidar las obligaciones del pasado mes de diciembre, si debe pagar, utilizará el correspondiente al 2025.

