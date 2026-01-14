Salvador, un “eléctrico” de décadas en el oficio

Compartir en

Entre el ajetreo ordenado de una obra en marcha, Salvador Vera Hernández nos recibe, a propósito de la fecha de hoy, 14 de enero, Día del Trabajador Eléctrico. El escenario es el nuevo parque solar fotovoltaico de Cienfuegos, un mar de paneles que se pierde en el horizonte, contrastando con el perfil lejano de los edificios más altos de la ciudad. Aquí, donde la luz del Astro Rey se transformará en energía, este Licenciado en Historia nos narra parte de su vida.

El diálogo es entablado a pie de obra, entre cables y estructuras, con un maestro que ha dedicado veinte años de su currículum al sector eléctrico.

Alrededor de un lustro dirigió la secundaria básica Lino Pérez de Juraguá, en Abreus y luego impartió clases en el Politécnico 5 de Septiembre. Pero, su travesía laboral dio un vuelco definitivo el 19 de diciembre de 2005, cuando comenzó como almacenero en la Empresa Eléctrica Provincial.

“Desde el inicio me sumergí en cursos para superarme, entre ellos el de Logística de almacenes, redes y sistemas… Era un universo nuevo”, confiesa.

El tiempo para el estudio nunca fue un obstáculo. Mientras sus responsabilidades crecían dentro de la empresa —de responsable del almacén central a jefe del grupo de compra—, su formación también lo hacía. Tanto fue así que su buen desempeño lo llevó, entre 2011 y 2013, a cumplir misión internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela.

“Allí fui logístico del montaje de grupos electrógenos de generación distribuida. Era la materialización de una idea visionaria de dos gigantes de nuestra América: Fidel y Chávez”, rememora.

Al regresar a Cienfuegos, asumió como director de logística de la Empresa Eléctrica, cargo que desempeñó hasta 2022. “En ese período participé en la recuperación tras los embates de fenómenos meteorológicos. Cada evento fue una lección y una experiencia que me nutrió”, afirma.

Aunque el desafío mayor aguardaba a la vuelta. Tras dos posgrados sobre montaje de parques solares, asumió la dirección de inversiones de la misma entidad, justo cuando el Ministerio de Energía y Minas proyectaba la construcción de 2000 megavatios solares en Cuba, divididos en los programas A y B.

“Nos lanzamos a la tarea de buscar los terrenos idóneos en Cienfuegos”, explica.

El “primogénito” de esta cruzada energética, como él mismo lo califica, fue el parque de Alcalde Mayor: el primero en la provincia y el segundo de su tipo inaugurado en el país.

“Fue un trabajo en equipo con la Dirección Integral de Proyectos. Al concluirlo, continuamos con los de La Yuca y Mal Tiempo”, detalla.

Salvador conoce al dedillo cada proyecto, cada fecha de inauguración y cada anécdota de levantar un parque desde cero. Incluso, mientras aguardaba el inicio de una obra nueva, fue requerido para apoyar la culminación de parques en Mayabeque y Matanzas.

“El que levantamos ahora, el de Pepe Rivas, de 21.87 MW, comenzó el 8 de octubre. Ya tenemos cinco inversores terminados, a la espera de la sincronización con el Sistema Electroenergético Nacional. También los parques anteriores se mantienen operando con total estabilidad”, comenta con satisfacción.

Nos anuncia el pronto inicio de un nuevo parque de 5 MW en la zona de la CEN-Juraguá, como parte del donativo chino de 120 MW, que incluirá una batería de 2 MW para el suministro nocturno. Y más allá, “la provincia proyecta un conjunto de cuatro parques, de 21.87 MW cada uno, alrededor de una subestación en la carretera de Trinidad, en Cumanayagua”.

Reconoce que no ha caminado solo. “Me he apoyado en ingenieros de gran talento, como Juan Ferrer Belgara, cuya experiencia ha sido vital. Yo me ubico siempre al lado del que sabe, para aprender. Así he logrado entenderlo todo mejor”, confía.

Para él, la clave del éxito reside en la cohesión del equipo. “Aquí no hay horario fijo ni día de descanso cuando hay una meta que cumplir. La urgencia la impone el país, y nosotros respondemos”, sentencia.

A sus cincuenta años, Salvador Vera apuesta por la nueva generación de ingenieros. “Hoy los jóvenes recién graduados prefieren el terreno a la oficina. Eso es lo que necesitamos”, concluye.

