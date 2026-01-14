Irán pide a secretario general y Consejo de Seguridad de ONU que condenen a EE. UU. por incitar a violencia

Compartir en

El embajador de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amir Saeid Iravani, pidió este martes al secretario general y el Consejo de Seguridad de la ONU que condenen a Estados Unidos por incitar a la violencia y amenazar con usar la fuerza contra su país.

En una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, y al embajador somalí ante la ONU, Abukar Dahir Osman, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad durante el mes de enero, Iravani acusó al presidente estadounidense, Donald Trump, de incitar abiertamente a la violencia en Irán, citando la siguiente publicación de Trump en Truth Social: “Patriotas iraníes, ¡SIGAN PROTESTANDO, TOMEN EL CONTROL DE SUS INSTITUCIONES! … LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO”.

“Esta declaración imprudente fomenta directamente la desestabilización política, incita y llama a la violencia. Y amenaza la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional de la República Islámica de Irán”, denunció Iravani en la carta.

También pidió al secretario general y el Consejo de Seguridad de la ONU “que cumplan con sus responsabilidades en virtud de la Carta (de las Naciones Unidas) condenando sin reservas todas las formas de incitación a la violencia, las amenazas del uso de la fuerza y la injerencia en los asuntos internos de Irán por parte de Estados Unidos”.

Irán también insta a todos los Estados miembros de la ONU a que se abstengan de realizar declaraciones o acciones provocativas e irresponsables que violen la Carta de las Naciones Unidas, incluidos los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política de Irán, añadió.

La Embajada virtual de Estados Unidos en Irán urgió este martes a los ciudadanos estadounidenses a abandonar el país.

