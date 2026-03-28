Otorgan a Luciano Castillo el Premio Nacional de Cine

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El Premio Nacional de Cine 2026, que otorga el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), fue conferido de manera unánime al crítico, promotor e investigador Luciano Delfín Castillo Rodríguez, lauro que llegará a sus manos de manera oficial este sábado 28 de marzo en el cine Yara a las 2:00 p. m., en una gala con entrada libre al público.

Según público Cubacine ICAIC en sus plataformas digitales, un jurado presidido por Manuel Herrera, Premio Nacional de Cine (2022); e integrado por Mirtha Ibarra, Premio Nacional de Cine (2025); Aramis Delgado, Premio Nacional de Teatro (2023); Lourdes de los Santos, presidenta de la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y Aramis Acosta, laureado productor de cine de animación cubano, coincidió en conferir el alto estímulo a quien posee una vasta obra, recogida en múltiples libros y artículos especializados.

“Por primera vez un extraordinario crítico e investigador perseverante del cine cubano es reconocido con el Premio Nacional. Enhorabuena. Toda la dicha del mundo para tu vida y obra a favor de Cuba”, expresó en su cuenta de la red social X el presidente del ICAIC, Alexis Triana Hernández.

Castillo Rodríguez se ha destacado, igualmente, en la difusión a través de la televisión y la radio, de la obra de grandes cineastas, así como en la fundación y fomento de cineclubes y espacios de apreciación cinematográfica en general, significó la citada fuente.

Habitualmente, el también director de la Cinemateca de Cuba desde 2013 colabora con la sección En primer plano, del portal Cubaliteraria, y fue analista en apreciación cinematográfica del Centro Provincial de Cine de Camagüey entre 1989 y 1995.

Fundador de la Muestra Audiovisual El Almacén de la Imagen, Luciano fue también el guionista y conductor, en Camagüey, del programa televisivo Claqueta, antes de pasar a ejercer como director, entre 1995 y 2014 de la Mediateca André la Bazin de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños.

Asimismo, condujo programas de la Televisión cubana como Cinema Europa (1997-1998) y De cierta manera, espacio semanal surgido en el 2005 que cuenta con una versión para radio.

Integró el equipo de redactores y fue el coordinador de Puerto Rico en el Diccionario del cine iberoamericano: España, Portugal y América (SGAE, Madrid, 2011), y es coautor —junto a Arturo Agramonte—, de los cuatro tomos de Cronología del Cine Cubano.

La designación y entrega del Premio Nacional de Cine 2026 se inscribe dentro de las celebraciones por el aniversario 67 del ICAIC, primera institución creada por la Revolución, y donde Luciano Castillo ha tenido fértil terreno para mostrar su compromiso con el audiovisual, el patrimonio cinematográfico y la cultura nacional.

(Con información de CubaCine y CubaSí)