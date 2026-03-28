Entregan donativo de alimentos de México en Guantánamo

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Con 35 semanas de embarazo Yainet Naranjo Velázquez fue la primera gestante del municipio de Caimanera en recibir un módulo de productos alimenticios donados por la República de México, como parte de la ayuda solidaria que brinda la hermana nación azteca a Cuba, en momentos que se recrudece el bloqueo y la asfixia económica por parte del gobierno de los Estados Unidos a la Isla.

“Hace menos de 24 horas de la llegada del donativo a almacenes de la empresa Mayorista de nuestro territorio y ya comenzó su distribución hacia las diferentes bodegas” explicó Joennis Samón Mora, coordinador de objetivos y programas del Gobierno provincial del Poder Popular.

El donativo llegado a Guantánamo consiste en 6. 6 toneladas de frijol en paquetes de un kilogramo y un módulo de la Fundación mexicana Telmex Telcel, que contiene frijol, azúcar blanca, papel satín, sardina, atún, polvo chocolate, aceite, pasta alimenticia y vainilla.

Cumpliéndose con las indicaciones de la política de distribución del ministerio de comercio interior, en Guantánamo recibirán dos kilogramos de frijol las embarazadas y los mil 330 niños con bajo peso y talla.

En el caso del módulo le será entregado a las 68 gestantes que residen en comunidades del perímetro considerado de alta sensibilidad para la defensa (II Anillo).

Al cierre de esta información Joaquín Fernández Martínez, Director de la unidad 655 de la empresa Mayorista Guantánamo explicó que “ya se el donativo está presente en los municipios de Niceto Pérez y Caimanera, y este fin de semana se distribuirá en Guantánamo, San Antonio del Sur, Imías, Baracoa y Maisí, para su entrega inmediata a los grupos etarios seleccionados.

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