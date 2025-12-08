ONU denuncia que 320 trabajadores humanitarios han sido asesinados en el 2025

Compartir en

En agosto pasado, la OCHA informó que en 2024 murieron 383 trabajadores humanitarios en todo el mundo, lo que supone un aumento del 31 por ciento respecto a 2023

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) informó este lunes que al menos 320 trabajadores vinculados a labores humanitarias fueron asesinados en todo el mundo durante el 2025.

«Al menos 320 trabajadores humanitarios fueron asesinados en 23 países hasta finales de noviembre de 2025, de los cuales el 98 por ciento eran empleados locales que operaban en sus propias comunidades o países (…) Este balance llega tras el año más mortífero jamás registrado, 2024, cuando más de 380 trabajadores humanitarios murieron en 20 países», comunicó la OCHA.

De acuerdo al informe de la OCHA, los territorios palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza siguieron siendo el lugar más peligroso del mundo para el personal humanitario, con 120 muertes registradas, seguidos por Sudán del Sur (65) y Sudán (39) solo en 2025.

2024 was the deadliest year for aid workers, and 2025 is proving worse. ⭕️ 861 humanitarian workers victims of major security incidents in 2024

⭕️ 383 killed

⭕️ 308 wounded

⭕️ 125 kidnapped

⭕️ 45 arrested/detained Humanitarian workers are #NotATarget. pic.twitter.com/vUgpjJ2ySY — United Nations Geneva (@UNGeneva) August 23, 2025

La oficina de la ONU señaló que las cifras de trabajadores muertos en el 2025 y 2024 superan el promedio trianual de 267 trabajadores humanitarios asesinados al año.

Last year, at least 390 aid workers – a record high – were killed across the world. International law is clear: Humanitarians can never be targeted. This World Humanitarian Day, let’s #ActForHumanity & say in one voice: An attack on humanitarians is an attack on humanity. pic.twitter.com/mmQUGpRFUp — António Guterres (@antonioguterres) August 19, 2025

