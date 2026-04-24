Presentan en Cienfuegos nueva Red Juvenil Comunitaria

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Con el propósito de fomentar la participación y el aporte de los jóvenes desde los barrios, presentaron en Cienfuegos la nueva Red Juvenil Comunitaria, una propuesta que pretende involucrar a todos los jóvenes del país.

La iniciativa surge inspirada en el diálogo sostenido el pasado viernes 27 de marzo por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con jóvenes destacados de diversos sectores de la sociedad, cuando compartió conceptos sobre lo mucho que pueden hacer ellos en los momentos actuales.

Durante la reunión, celebrada con el Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Cienfuegos, estuvieron presentes Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista en Cienfuegos; Yaliel Cobo Calvo, segundo secretario del Comité Nacional de la UJC; Fernando de la Mora Martín, jefe del departamento de Organización; y Yoan Palmero, funcionario del Comité Central del PCC.

Al intervenir en el encuentro, Yaliel Cobo Calvo, segundo secretario del Comité Nacional de la UJC, sentenció que “Ahora el escenario principal de la juventud debe ser la comunidad”.

También explicó que se trabaja en un mecanismo de articulación juvenil y que la provincia cuenta actualmente con siete proyectos que ejecutarán acciones según las necesidades de cada territorio.

“Es allí, en cada lugar, donde se definen las prioridades”, añadió.

El dirigente político precisó que la Red constituye “la dimensión del trabajo de la organización desde cada Consejo Popular”.

Por su parte, Yoan Palmero exhortó a lograr que cada actividad que se realice en el municipio o asentamiento sea protagonizada por las propias personas que allí residen.

“Hay que materializar cada actividad con líderes y militantes, y lograr que siempre tenga corte juvenil”, subrayó.

Fernando de la Mora Martín adelantó que la iniciativa ya cuenta con un sitio web (https://barriojoven.fly.dev/), diseñado con el objetivo de dar seguimiento y cercanía a quienes integren la red.

En ese contexto, Dailen Herrera, integrante de la juventud comunista en el municipio de Cienfuegos, expuso la experiencia del territorio junto a la comisión de recreación, la cual cada fin de semana llega a distintos asentamientos para vincularse con la comunidad con énfasis en la atención a niños, adolescentes y jóvenes.

Al cierre del encuentro, Armando Carranza Valladares expresó la confianza en los jóvenes y el respaldo de las entidades implicadas para hacer de esta red juvenil el espacio necesario que reclama el país. Recordó, además, el lema que guiará la iniciativa: “Innovar, Crear, Liderar”.

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