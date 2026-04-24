Escollos en temas de bancarización en programa Aquí el pueblo

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Este viernes 24 de abril, el programa Aquí el pueblo de Radio Ciudad del Mar, llegó a la cuarta emisión de 2026, la cual centró su atención en el proceso de bancarización, que aun transita por diferentes escollos en la provincia de Cienfuegos, varios de ellos repasados por funcionarios de entidades vinculadas al asunto.

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba , Armando Carranza Valladares y la gobernadora, Yolexis Rodríguez Armada, moderaron un encuentro marcado por las intervenciones de figuras del Banco Popular de Ahorro (BPA) y Banco de Crédito y Comercio (Bandec) , atajando dudas, algunas relacionadas con la cantidad de extracción de dinero en efectivo permitido por ambas entidades. Anay Terry Tejeda, comunicadora institucional en el segundo, aseguró que el monto de extracción fue limitado porque los fondos asignados a las sucursales son exiguos a nivel de provincia. Una situación propiciada, en buena medida, por el incumplimiento de los actores económicos de sus depósitos, necesarios y establecidos en la Ley 111 de 2003, donde no solo las empresas estatales tienen dicha obligación como personas jurídicas, sino también los trabajadores por cuenta propia (TCP).

Sobre este punto una radioyente comentó alarmada, en calidad de propietaria, que a los TCP el sistema les obliga cobrar por transferencia para que la ONAT posea una trazabilidad total. Sin embargo, según ella, “la realidad de la calle va por otro camino (…) Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes) sí pueden darse el lujo de comprar grandes cantidades en el Mariel, pero nuestros negocios pequeños; las cafeterías y demás, están en los barrios que no tienen invertido millones de pesos y dólares, no pueden hacerlo.

“No es que no queramos aceptar las transferencias o el pago del fisco, sino que a la hora de comprar esos productos a las MiPymes, no te aceptan transferencia de ningún tipo, ni de 5 mil pesos, como lo plantea la Resolución 93. Cuando realizas toda tu venta por esa vía, las cuentas no dan y vas a la quiebra”, dijo.

La radicalización y cierre de los negocios, sin dudas, asfixia hoy a los TCP, quienes ofrecen salida a los productos que consume cotidianamente la población hoy día. Atajar el problema, de acuerdo con otros pobladores, corresponde al Estado, que tiene el deber de analizar todas las limitantes y aristas, buscando soluciones que beneficien a las partes implicadas.

Por otro lado, en medio de la crisis de conectividad y la exigua cobertura móvil, se ha vuelto un dolor de cabeza realizar cualquier operación en línea, sobre todo desde los territorios municipales, que no contaban con respaldo de combustible para sus radiobases de Etecsa. “Muy pocos se han mantenido funcionales por culpa de la coyuntura, pero hemos tomado algunas medidas desde el punto organizativo en las redes de telecomunicación (…) Muchas veces la población no ve cobertura o conexión aun teniendo corriente eléctrica porque hay puntos que dependen de otros para funcionar”, expresó Miguel A. Granados Rodríguez, jefe del Departamento de Operaciones la División Territorial de Etecsa en Cienfuegos.

La telefonía fija es básicamente la que garantiza la conectividad en los bancos. Acorde a lo dicho por Granados, ya están instalados nuevos sistemas fotovoltaicos en nueve puntos de la provincia, priorizando al menos la vitalidad en esos centros laborales. “Ocho de ellos fueron recibidos por la propia empresa a partir de donaciones, con 7 kilowatts (k) de batería y un sistema de 3,6 k que se colocó en la Ciudad Nuclear (CEN).

“Cartagenas, 1ro de Mayo, Yaguaramas, la loma de la Rancho Luna (que garantiza todo el Circuito Sur), Pepito Tey, Potrerillo, San Fernando de Camarones y Barajagua, son los otros lugares donde ya funcionan estos sistemas”, afirmó. Sin embargo, los equipos montados no tienen la capacidad requerida para sostener el trabajo completo que requieren las radiobases. Otro tema relacionado con lo anterior, fue el cumplimiento de los horarios establecidos de los bancos, los cuales deben iniciar sus servicios a las 8:30 a.m. hasta las 3:00 p.m., aspecto deficiente, según los radioyentes, en muchas de esas sucursales que ya cuentan con los paneles solares.

El pago de los jubilados, las transacciones a través de Transfermóvil y Enzona, sobre todo mediante la opcional de pago en línea y la polémica caja extra, la cual recibió duras críticas por la casi nula presencia de efectivo en los puntos habilitados para ello, fueron aristas que la gente discutió en sus llamadas, redundando en falta de conexión, fondos, evasión de lo pactado por la Ley en las MiPymes, pero también en desinterés y poca empatía con los clientes.

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