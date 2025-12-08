Rinden honores al Titán de Bronce y su ayudante en el Cacahual

Compartir en

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó este domingo el acto político y ceremonia militar en el mausoleo de El Cacahual.

El evento tuvo lugar para conmemorar el aniversario 129 de la caída en combate del Lugarteniente General Antonio Maceo Grajales y su ayudante, el capitán Panchito Gómez Toro.

La actividad incluyó también el homenaje por el aniversario 36 de la Operación Tributo, que recordó a los internacionalistas cubanos caídos en tierras hermanas.

Participaron en la ceremonia, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; Álvaro López Miera, general de cuerpo de Ejército y ministro de las FAR; Lázaro Alberto Álvarez Casas, general de cuerpo de Ejército y ministro del Interior; y José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros.

Con información de ACN

