Septeto cubano Ecos del Tivolí promueve nuevo álbum en Latinoamérica (+Fotos)

El septeto Ecos del Tivolí, exponente de los ritmos tradicionales cubanos originarios de Santiago de Cuba “Ciudad Creativa en la Música”, promueve hoy su nuevo fonograma Yo Soy el Son, en emisoras y teatros latinoamericanos.

Yo Soy el Son está compuesto por 10 temas de la autoría de Jorge Javier Gonzalez y arreglos de Pedro Dominico, exbajista de la agrupación y también productor musical del volumen que cuenta con notas de Oni Acosta y diseño de Miguel Ángel Alpizar.

A propósito, del disco el musicólogo e investigador Oni Acosta escribió que escucharlo «constituye un placer no solo para el gran público sino para quienes, de diferentes maneras, nos insertamos en los resortes de la industria musical cubana de estos tiempos».

Recalcó que «la escucha de este material se combina invariablemente con el disfrute sonoro y con la exigencia que emana de cada tema, pero en primerísimo lugar hay que señalar la defensa de la mejor tradición sonera del país y que se percibe como un soplo de renovación en tiempos donde prevalecen otras tendencias y modas».

Y ponderó «la presencia de músicos con tremenda calidad entre los invitados (…) tales como los cantantes Wilito Otero, Michelle Brava y Rafael Ortiz Jr y el percusionista Sammy García, extraordinarios músicos y hermanos de Puerto Rico que dejaron su huella en este paseo musical.

El promotor del septeto santiaguero Ecos del Tívolí, Javier Soler, declaró a Prensa Latina que el disco Yo Soy el Son se promociona en la plataforma digital Spotify, espacios radiales como el programa Rumba & Son de la emisora peruana Radio Planicie.

Agregó que Música Maestro Radio, de República Dominicana es otra emisora que promueve Yo Soy el Son, y enunció que artistas como Michelle Brava y Rafael Ortiz Jr., el cantante de la agrupación Iván Aja y su director Jorge Cambet, convocan en redes sociales a escuchar el fonograma que transmite la emisora.

El día 28 del presente mes, Ecos del Tivolí actuará junto a la Orquesta Aragón en el teatro Jorge Isaacs de Cali, en un espectáculo titulado Gran Noche Cubana Del Son al Son y para el día 29 está programada otra presentación en un evento de melómanos y coleccionistas, dedicado al legendario Trío Matamoros.

El fonograma colaborativo Yo Soy el Son del Septeto Ecos del Tivoli y sus invitados, se grabó el los «Estudios Mandarria Records» de Santiago de Cuba y trabajaron los ingenieros Roberto Andux y Julio Isaac en la grabación, mezcla y masterización.

