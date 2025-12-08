A Alicia y a la Revolución, un tributo en danza clásica

Compartir en

Las funciones serán en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, los días 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, y el 1ro. de enero de 2026

Con una temporada especial del clásico Don Quijote, el Ballet Nacional de Cuba (BNC), bajo la dirección de Viengsay Valdés, honrará el legado de Alicia Alonso, a 105 años de su natalicio –el 21 de diciembre–, y celebrará, en una presentación de cierre, el aniversario 67 del triunfo de la Revolución y el comienzo del nuevo año.

En una nota de prensa trascendió que la emblemática compañía, fundada por la prima ballerina assoluta, ofrecerá estas funciones en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, los días 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, y el 1ro. de enero de 2026.

José Ramón Rodríguez Neyra, jefe de prensa del BNC, comentó a Granma que los días 28 y 30 bailarán los papeles principales la argentina Marianela Núñez, primera bailarina del Royal Ballet de Londres –quien actuará por primera vez en Cuba–, y el cubano Patricio Revé, primer bailarín del Ballet de Queensland (Australia) y artista invitado del Royal Ballet de Londres.

Para el 21 de diciembre, declarado desde 2020 como Día de la Danza Iberoamericana, en honor a Alicia Alonso, Rodríguez Neyra detalló que la gala incluirá un tributo fílmico en su honor.

