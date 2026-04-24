Canciller iraní dialoga con Pakistán sobre la tregua con Estados Unidos

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El canciller iraní, Abbas Araghchi, sostuvo conversaciones con su homólogo pakistaní, Mohammad Ishaq Dar, y el jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, Asim Munir, sobre el proceso de alto el fuego entre Teherán y Washington.

Según divulgó la televisión estatal iraní, un contacto telefónico tuvo lugar este viernes y abordó la situación regional, así como los avances en torno a la tregua vigente.

Pakistán ha desempeñado un papel mediador en los intercambios entre Irán y Estados Unidos, incluyendo una ronda de conversaciones celebrada el pasado 11 de abril que no logró un acuerdo definitivo.

El 8 de abril, las dos partes anunciaron un alto el fuego inicial de dos semanas, posteriormente ampliado por decisión del presidente estadounidense Donald Trump, a petición de Islamabad, mientras Teherán prepara una propuesta.

El conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel e Irán, iniciado el 28 de febrero, ha dejado más de 3000 muertos, en medio de esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución duradera.

Un segundo portaviones de Estados Unidos se unirá al bloqueo naval contra Irán El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, anunció este viernes que un segundo portaviones se unirá al bloqueo naval sobre Irán “en pocos días”. “EE. UU. ha impuesto un bloqueo férreo que se fortalece día a día. Desde el golfo de Omán hasta los océanos abiertos, nuestra Armada está haciendo cumplir este bloqueo sin vacilación ni disculpa”, remarcó. En una conferencia de prensa, Hegseth aseguró que el bloqueo “se ha globalizado” e indicó que esta semana incautaron dos buques que salieron de puertos iraníes antes de que entrara en vigor de manera oficial. “Pensaron que habían logrado salir justo a tiempo, pero no lo hicieron. Incautamos buques sancionados. Nuestro bloqueo está creciendo y se está globalizando“, insistió Hegseth en compañía del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine. El jefe del Pentágono acusó a las autoridades iraníes de actuar “como piratas, como terroristas” y repitió la retórica del presidente de EE. UU., Donald Trump, sobre la República Islámica: “Irán está maltrecha”. “El poderío militar de EE. UU. es inigualable”, aseguró Hegseth. En la misma línea subrayó que Irán tiene una “oportunidad histórica” para lograr un acuerdo, “un buen acuerdo”. Del mismo modo, sostuvo que la “verdadera Armada” iraní “está en el fondo” del golfo Pérsico. “Ellos saben que nosotros, los EE. UU. de América, controlamos el flujo del transporte marítimo global, y sabemos que ellos lo saben”, agregó. (Con información de Prensa Latina y RT en Español)

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