De camino al futuro

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Los estudiantes de duodécimo grado del Preuniversitario Frank País García, en el municipio de Santa Isabel de las Lajas, celebraron junto a sus profesores, familiares e invitados la decimocuarta graduación del centro.

Durante la ceremonia, felicitaron al colectivo de docentes por su esfuerzo, sacrificio, entrega y dedicación a la tarea de educar a esta generación durante tres años especialmente a aquellos que aún continúan preparando a los alumnos para los exámenes de ingreso a la Educación Superior.

El centro tiene como prioridad preparar y presentar a los estudiantes en los eventos académicos municipales y provinciales, para poner en alto el nombre de la institución.

Los ganadores de concursos provinciales fueron reconocidos frente a sus compañeros para celebrar su esfuerzo y resiliencia.

Se reconoció la labor de Alier Carrasco León, quien durante trece años desempeñó el papel de director del preuniversitario, guiando al colectivo de estudiantes y trabajadores a lograr resultados satisfactorios y ubicando la institución en lugares destacados a nivel nacional.

Los primeros cinco puestos del escalafón tuvieron su momento en el escenario, donde todos aplaudieron su trabajo y entusiasmo por la excelencia académica y la vida estudiantil.

El puesto de estudiante más integral del curso 2025-2026 fue para Yuslainy Beatriz Tomás Guardado. Ser integral es la combinación de inteligencia emocional, solidaridad, liderazgo y perseverancia.

Los graduados recibieron sus títulos de las manos de sus familiares y prometieron continuar difundiendo los valores aprendidos durante sus años de estudio.

Educar es la tarea más exigente y ardua que puede proponerse un ser humano: exige paciencia, observación y creatividad y sobre todo es necesario saber que el otro tiene un bien que tú has de ayudar a descubrir y hacer crecer.

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