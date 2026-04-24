Empresas chinas exploran oportunidades de inversión en Laos

Los sectores propuestos para el financiemiento incluyen construcción, energía, minería, tecnología digital y finanzas.

En las reuniones se discutieron el plan de transporte nacional, la construcción del ferrocarril Laos-Vietnam, inversiones inmobiliarias, desarrollo de ciudades inteligentes, infraestructura urbana y la cooperación en procesos productivos.

Según el Comité de Cooperación Laos-China, seis proyectos con subvenciones por más de 127 millones de dólares fueron promovidos con éxito, mientras que 11 proyectos por encima de 146 millones de dólares se encuentran en implementación.

China se mantiene como principal inversionista extranjero en Laos, con inversiones acumuladas por unos 16 mil millones de dólares al cierre de 2025.

Entre los planes en curso destacan un programa de energía solar en la provincia de Oudomxay y la instalación de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión entre ambos países.

Los encuentros con las empresas chinas se centraron en ampliar la cooperación en infraestructura, transformación digital y producción, abriendo nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos vinculados a los planes de desarrollo de Laos.