viernes, abril 24, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Internacionales Noticias 

Empresas chinas exploran oportunidades de inversión en Laos

Prensa Latina 0 comentarios , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 42 segundos

Laos recibió hoy la visita de una delegación de 12 empresas chinas para explorar oportunidades de inversión, en el marco del fortalecimiento de los lazos de desarrollo y cooperación económica entre ambos países.

Los sectores propuestos para el financiemiento incluyen construcción, energía, minería, tecnología digital y finanzas.

En las reuniones se discutieron el plan de transporte nacional, la construcción del ferrocarril Laos-Vietnam, inversiones inmobiliarias, desarrollo de ciudades inteligentes, infraestructura urbana y la cooperación en procesos productivos.

Según el Comité de Cooperación Laos-China, seis proyectos con subvenciones por más de 127 millones de dólares fueron promovidos con éxito, mientras que 11 proyectos por encima de 146 millones de dólares se encuentran en implementación.

China se mantiene como principal inversionista extranjero en Laos, con inversiones acumuladas por unos 16 mil millones de dólares al cierre de 2025.

Entre los planes en curso destacan un programa de energía solar en la provincia de Oudomxay y la instalación de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión entre ambos países.

Los encuentros con las empresas chinas se centraron en ampliar la cooperación en infraestructura, transformación digital y producción, abriendo nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos vinculados a los planes de desarrollo de Laos.

Visitas: 2

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *