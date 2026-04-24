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Reportan cruce de petrolero por estrecho de Ormuz pese a bloqueo

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Medios de prensa iraníes informaron hoy que un petrolero logró atravesar el estrecho de Ormuz a pesar del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en esa estratégica vía marítima.

Según la agencia semioficial Tasnim, el buque “Kuba”, con bandera de Curazao y sancionado por Washington por presunto transporte de crudo iraní hacia China, cruzó el estrecho y atracó cerca de la isla de Larak.

La víspera, la agencia iraní Fars reportó que un carguero iraní también logró llegar al país a través del mar de Omán, pese a intentos de interceptación por parte de la Armada estadounidense.

El Comando Central de Estados Unidos había anunciado el 20 de abril que, desde el inicio del bloqueo el día 13, sus fuerzas ordenaron a varias embarcaciones modificar su rumbo o regresar.

Las tensiones en la zona se intensificaron tras el fracaso de una ronda de negociaciones en Pakistán, tras lo cual Washington anunció medidas para restringir el tránsito marítimo vinculado a Irán.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, ha dejado miles de víctimas, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución duradera bajo una tregua temporal vigente.

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