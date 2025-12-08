La Comunidad Internacional no existe; Existe un bloque soberano, el Hegemón y países “neutrales”

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 53 segundos

Se acierta en la interpretación de la vida política integral de la sociedad en la medida que existe conocimiento científico de la realidad

Por Carlos Santa María

Así, mencionar a la denominada “comunidad internacional”, que nunca ha sido definida, es un error estratégico pues apelar a lo inexistente significa creer en un apoyo que nunca se dará en la práctica.

En el libro “Carlos Santa María. Sociología del Desarrollo Comunitario. Instituto de Desarrollo Humano Integral. Equipo de investigación: Sociedad y Territorio. Universidad de Nariño” (1), se explica claramente lo que es una comunidad: grupo de personas, instituciones, incluso naciones, que comparten similares principios y formas de actuar conduciendo a una unidad de criterios ante las situaciones de gobernanza, administración, riesgos, u otras circunstancias que puedan amenazar su existencia.

Es decir, son dos los elementos que están contenidos en ese concepto: lo común, o sea, lo que comparten entre todos y es general para esa colectividad, y la unidad que lleva a pensar juntos, trabajar en el mismo propósito, acompañarse en sus ideales y ser solidarios plenamente. Comunidades campesinas enfrentadas al paramilitarismo son ejemplo digno de ello, así como el pueblo palestino se convierte en una comunidad entrelazada con la soberanía y la dignidad humana, presta a luchar por sus derechos violados impunemente.

En nuestro mundo terráqueo, existen naciones con una población superior a 1400 millones de personas como la India y China, que son parte del BRICS, así como pequeñas islas con poblaciones mínimas que se cuentan como tales pese a ser ex colonias: Trinidad y Tobago, frente a las costas de Venezuela es un caso claro.

Además de esta diferencia en el número de sus habitantes hay otra que es decisiva: el tipo de gobierno y la visión sobre la equidad.

Algunas organizaciones territoriales como la Unión Europea tienen definida su posición actual ante diferentes proyectos políticos. Por ejemplo, ante el genocidio sionista de Estados Unidos a través de Israel, son cómplices directos a través de armas vendidas o facilitadas, logística, comercio, pese a que en sus discursos y votaciones puedan incluso condenar ese crimen… porque saben que ello no influye en nada en la resolución del conflicto. Es lo que podríamos llamar hipocresía estratégica.

Otras naciones se han constituido como Resistencia para defender a todos los pueblos del mundo de la opresión colonial y su papel coherente es luchar denodadamente porque la liberación y desarrollo del bienestar integral sean derechos ampliamente logrados. Aquí, la vida de los mártires es un ejemplo de trascendencia de lo humano en su opción espiritual coherente.

En una dirección cercana hay gobiernos que se enfrentan a potencias elitistas que intentan subvertir la paz a través de golpes de estado, “cambios de régimen”. “revoluciones de color”, y otros actos de crimen organizado, lo que permite ir estableciendo un bloque de naciones en comunidad por la libertad humana real, la verdadera democracia y la defensa de los derechos colectivos de los pueblos.

También existe un tercer grupo de gobiernos que se mantienen “neutrales” al estar sometidos al Hegemón o poder violento de la gobernanza occidental, a los cuales coaccionan con amenazas si no actúan según esos parámetros de explotación de las riquezas en esos territorios. Sin embargo, algunos de ellos se rebelan, ante lo cual deben decidir el logro de su soberanía o ser aplastados por una bota mortal de sanciones, agresión, aumento de pobreza, represión y expoliación, entre otros ilegales castigos, pese a que sus élites internas muchas veces lo aceptan ya que obtienen privilegios a partir del robo de la seguridad de sus connacionales.

Lo delicado de esta situación es que no existe la certeza de que siempre actuarán de modo correcto, no vacilarán en sus decisiones o actuarán de modo contradictorio como lo manifiestan, por cuya razón es fundamental la atención reflexiva que permite conocer lo que vendrá efectivamente.

Por tanto, el ideal de la llamada comunidad internacional nunca se ha definido, pues se refiere superficialmente a todo el orbe y como una palabra necesaria pese a que no posea una verdadera realidad.

Lo cierto es que no existe si se analiza con una lógica racional y, lo que es erróneo, puede llevar a creer en la “buena voluntad” más que en la visión verdadera de un gobierno. Por ello, la primera tarea como lo exige siempre Irán, que es un modelo de relaciones exteriores basada en una ideología soberana, es la confianza que define la verdadera intención de un sujeto en su proceder, palabra, pensamiento y discurso, lo que equivale a la coherencia como requisito imprescindible de la actuación noble.

En el mundo existen verdaderamente dos bloques: uno que se va consolidando paulatinamente como es el mundo multilateral, otro que se debilita progresivamente representando al Hegemón o injusticia avara internacional, junto con un tercer conjunto que son naciones dependientes del poder financiero militar de élites, aunque también admiten momentos de independencia.

La conclusión estratégica más importante es que conociendo científicamente como se comportan estos bloques se sabe sus tendencias, proyectos, riesgos o seguridad que proporcionan, confiando siempre en las visiones pluricéntricas de los gobiernos soberanos. Así, la Equicracia será el resultado que la humanidad merece decisivamente.