ONU denuncia: Israel tirotea convoy humanitario en Gaza

La ONU denuncia que uno de sus vehículos fue impactado con balas israelíes en Gaza, pese a que la misión había sido coordinada con las autoridades del régimen.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas ha informado este miércoles que fuerzas israelíes dispararon contra uno de sus vehículos que regresaba de una misión a Kerem Shalom, después de escoltar a varios camiones que transportaban ayuda a la zona centro de la Franja de Gaza.

Según el PMA, pese a estar claramente señalizado y haber recibido múltiples autorizaciones de las autoridades israelíes para acercarse, el vehículo fue alcanzado directamente por disparos cuando se dirigía a un puesto de control israelí el martes por la noche en los alrededores de Wadi Gaza.

Recibió al menos diez impactos de bala: cinco en el lado del conductor, dos en el lado del pasajero y tres en otras partes del vehículo. Ninguno de los empleados a bordo sufrió daños físicos”, asegura la organización perteneciente a la ONU en su comunicado.

A raíz de este caso, el PMA ha anunciado que ha suspendido temporalmente los desplazamientos de sus empleados en Gaza hasta nuevo aviso.

Se trata de la primera vez que se dispara directamente contra un vehículo del PMA cerca de un puesto de control, a pesar de otra serie de incidentes en el pasado desde el inicio de la guerra de Israel contra Gaza el 7 de octubre.

Por su parte, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha enfatizado que este último incidente ha revelado que los sistemas de coordinación existentes no funcionan, aunque dijo que la ONU sigue trabajando con las fuerzas israelíes para asegurar que no vuelva a ocurrir nada parecido.

“Reiteramos que las partes deben respetar el derecho internacional humanitario en todo momento. Esto significa que los civiles deben estar protegidos y sus necesidades esenciales (como alimentos, agua, refugio y salud) deben ser atendidas, dondequiera que se encuentren en Gaza”, ha remarcado ante un grupo de periodistas en Nueva York.

Cuando se le ha preguntado si el ataque fue intencional, Dujarric ha indicado que la ONU no tiene forma de evaluar la mentalidad de quienes le disparan. “Sabemos que el movimiento de este convoy en particular fue coordinado con las autoridades israelíes. Si la información no fue transmitida, si fue deliberada, si hubo otra razón, esas son explicaciones que nos gustaría obtener”, ha dicho.

