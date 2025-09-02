Nicaragua se adhiere a la iniciativa de la OCS sobre la gobernanza global

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 55 segundos

El Gobierno de Nicaragua anunció que se une a la iniciativa sobre gobernanza global presentada el lunes por el presidente chino, Xi Jinping, en el marco de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) celebrada en Tianjin.

“La República de Nicaragua, como un Estado Revolucionario, Libre, Soberano e Independiente, que fundamenta sus relaciones internacionales en el respeto, amistad, complementariedad y solidaridad entre los Pueblos y la reciprocidad desde la Soberanía de los Estados, se adhiere a la ‘Iniciativa para la Gobernanza Global (IGG)’, propuesta por el Presidente de la Hermana República Popular China, Xi Jinping, con la seguridad de que continuaremos forjando caminos en beneficio de nuestros Pueblos y en defensa de nuestra Independencia, Soberanía, Autodeterminación, Seguridad y Paz para todos los Pueblos del Mundo“, reza el comunicado.

Sistema de gobernanza global

Durante su discurso Xi propuso crear un “sistema de gobernanza global más justo y equitativo” y destacó que la OCS “se ha convertido cada vez más en un catalizador para el desarrollo y la reforma del sistema de gobernanza global”. Xi explicó que un nuevo sistema de gobernanza global es necesario debido a que “la mentalidad de la Guerra Fría, la hegemonía y el proteccionismo” siguen “atormentando al mundo”.

El líder chino enumero los cinco principios en los que quiere basar el futuro sistema de gobernanza global: la igualdad soberana; el respeto del derecho internacional; el multilateralismo; el enfoque centrado en las personas y la necesidad de tomar medidas concretas.

Apoyo internacional

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que la OCS podría asumir el liderazgo en el proceso de formación de un sistema de gobernanza global más justo. El mandatario ruso aseguró que Moscú apoya la iniciativa de Pekín, agregando que Rusia ya está lista para comenzar a debatir propuestas concretas. “Precisamente, la OCS podría asumir el liderazgo en los esfuerzos por crear un sistema de gobernanza global más justo y equitativo, que se basaría en la primacía del derecho internacional y en las disposiciones fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Sería verdaderamente equilibrado y tendría en cuenta los intereses del mayor número posible de países, garantizando las oportunidades para su desarrollo sostenible y su seguridad”, subrayó.

Venezuela también se unió a la iniciativa sobre gobernanza global. “El presidente Xi Jinping ha anunciado hoy una iniciativa llamada ‘iniciativa para la gobernanza global’. Nos han mandado el documento formal de adhesión y voy a firmar el documento oficial de adhesión de la nueva gobernanza global, de la nueva gobernanza mundial que están firmando decenas de países en el mundo. Venezuela se incorpora a la iniciativa del presidente Xi Jinping de la gobernanza mundial para la paz, el desarrollo, el futuro compartido y la armonía mundial”, informó el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en una rueda de prensa con medios internacionales.

Desde la Cancillería venezolana destacaron que Caracas “reafirma su apoyo a los principios que inspiran esta propuesta, tales como la igualdad soberana de los Estados, el respeto al derecho internacional, la práctica genuina del multilateralismo, y un enfoque centrado en el bienestar de los pueblos” y valora “la importancia” de la iniciativa para la región, “al fortalecer la zona de paz de América Latina y el Caribe, proclamada en el 2014, como espacio fundamental para consolidar la estabilidad, la cooperación y la integración regional”.

Visitas: 3