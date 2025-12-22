Maduro: “Tenemos malas noticias a quienes esperan que renunciemos a nuestros derechos históricos”

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 2 segundos

“La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente. Irrevocablemente. No lo puede revocar nadie sobre cielo y tierra”, afirmó este lunes el presidente de ese país suramericano, Nicolás Maduro, en un post publicado en su canal de Telegram.

“Les tenemos malas noticias a quienes esperan que renunciemos a nuestros derechos históricos, a la independencia, a la libertad y a la soberanía. La integridad territorial es un derecho irrenunciable, explícito en nuestra carta magna bajo la doctrina de [Simón] Bolívar, sostuvo el dignatario.

En su reflexión, Maduro enfatizó que líderes del ala extremista de la oposición residentes en el extranjero, “quieren que Venezuela renuncie a sus derechos históricos […] y se convierta en una colonia“.

“Les tenemos malas noticias, porque son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional”, apuntó, al tiempo que recalcó que se trata de un “mandato jurado” constitucionalmente consagrado que su Gobierno seguirá “haciendo prevalecer” y defenderá “con el poder de la nación”.

Agresión de EE. UU. contra Venezuela

Además del amplio despliegue militar en el mar Caribe y de los bombardeos contra presuntas narcolanchas, EE.UU. ha empezado a incautar buques que transportan crudo venezolano, acciones que el Ejecutivo de Maduro tacha de “robo” y “acto de piratería”.

La semana pasada el mandatario estadounidense, Donald Trump, ordenó “el bloqueo total y completo” de entrada y salida de Venezuela de barcos petroleros sancionados, tras acusar infundadamente a Caracas de “robar” petróleo, “tierras y otros activos” de su país.

A este respecto, el Gobierno venezolano reiteró la soberanía de Venezuela sobre todas sus riquezas y alertó que Trump busca imponer “de manera absolutamente irracional” un bloqueo militar naval al país con el objetivo de “robar” sus recursos naturales, que “asume que son de su propiedad”.

¿Qué sigue?

La pretensión de Washington por impedir de facto el comercio de crudo de Venezuela y de apoderarse de él al margen de la ley, ha recibido condenas y rechazos de distintos países y entidades.

Esta jornada, el canciller venezolano, Yván Gil, leyó ante la prensa una misiva que enviara Maduro “a los principales jefes de Estado y de Gobierno” de América Latina y el Caribe, así como a “todos los países que integran las Naciones Unidas” para alertarles sobre las consecuencias de una “escalada de agresiones de extrema gravedad por parte del Gobierno de EE.UU.”.

El mandatario venezolano advirtió que los efectos de esta tentativa “trascienden” a su país y “amenazan con desestabilizar a toda la región y al sistema internacional en su conjunto”.

“La historia nos ha enseñado que el silencio frente a la agresión tiene consecuencias devastadoras. En la década de 1930, el silencio y la pasividad de la comunidad internacional frente al ascenso del nazismo condujeron a una tragedia humana sin precedentes […]. Hoy, salvando las diferencias históricas, la lógica es la misma: si se tolera el uso unilateral de la fuerza, la ejecución de civiles, la piratería y el saqueo de recursos de estados soberanos, el mundo se encamina hacia un escenario de confrontación global de proporciones imprevisibles”, reza el texto.

En adenda, Gil informó sobre la conversación que sostuviera con su par ruso, Serguéi Lavrov. “El canciller ruso afirmó que Rusia brindará toda su cooperación y apoyo a Venezuela en contra del bloqueo, manifestando total respaldo a las acciones emprendidas en el seno del Consejo de Seguridad” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anunció en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Visitas: 3